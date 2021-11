Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti del GFVip. In un momento di relax in sauna, il nuotatore ha parlato del suo “dramma” con Alex Belli. Nel dettaglio, il 22enne ha spiegato che non ama parlare della sua situazione. Dunque, spesso si isola e piange sotto le coperte.

Le parole del nuotatore

Manuel Bortuzzo all’interno del GFVip ha più volte parlato dell’incidente che gli ha cambiato la vita per sempre. Il diretto interessato ha sempre affrontato la situazione con il sorriso sulle labbra, ma ha avuto anche lui i suoi momenti di sconforto. Mentre si trovava in sauna con Alex Belli, il 22enne si è lasciato andare ad un confidenza personale: “Tengo dentro il mio dolore, ci sto male, ma faccio così”.

Il gieffino ha rivelato che non ama parlare con le persone dei suoi problemi. A tale proposito, Manuel ha chiosato: “Io quando vado in camera dico che vado a dormire, in realtà vado a dormire, ma prima metto il cuscino in testa e piango”.

Bortuzzo ha spiegato che quando soffre preferisce stare da solo, poiché non vuole sentirsi un peso per gli altri. Il diretto interessato ha confidato che non ama parlare neanche con gli psicologi. Sebbene il nuotatore abbia provato ad affrontare il suo dolore con degli esperti, ritiene di stare meglio dopo avere pianto in solitaria.

‘Il modo di scacciare il dolore è soggettivo’

Come un fiume in piena, Manuel Bortuzzo ha proseguito il suo monologo con Alex Belli.

Il diretto interessato ha riferito che spesso dice queste cose anche ai suoi amici. In particolare, il suo migliore amico è a conoscenza di come il nuotatore esorcizza il dolore: “Inutile parlarne troppo, la situazione non cambierà mai”. Manuel ha spiegato al coinquilino che a volte capita di andare a mangiare una pizza con i suoi amici, anche se non è di buon umore.

Nonostante tutto, il 22enne non si preclude nulla e al termine della serata torna sempre con il sorriso a casa.

Prima di concludere, lo sportivo ha riferito a Belli che il modo in cui una persona scaccia il dolore è soggettivo. Dunque, non si permetterebbe mai di dire che il suo metodo è giusto rispetto a quello di un altro.

La storia di Manuel

Manuel Bortuzzo due anni fa, è stato vittima di un grave incidente. Dopo una serata trascorsa in discoteca con gli amici e la sua fidanzata, lo sportivo è stato colpito da alcuni proiettili d’arma da fuoco. Come raccontato da Manuel, la sua vita è stata appesa a un filo. Manuel ha confidato di avere avuto i suoi momenti di sconforto, tento che non voleva neanche più entrare in una piscina. Oggi, però, il giovane ha un sogno: partecipare alle Paraolimpisdi di Parigi che si terranno nel 2024.