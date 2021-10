Manuel Bortuzzo sembra non tollerare più gli atteggiamenti di Lulù Selassié. Il concorrente del GFVip, nella mattinata di martedì 19 ottobre, ha reagito in modo volgare di fronte all'ennesimo tentativo di avvicinamento da parte della Principessa. Ovviamente, la scena non è passata inosservata ai telespettatori della diretta h24.

L'episodio incriminato

Come segnalato da un utente su Twitter, si vede Manuel in cucina intento a preparare la sua colazione. Successivamente, il ragazzo è stato raggiunto da Lulù. La Principessa per augurare una buona giornata al coinquilino, gli ha accarezzato il collo.

Tale atteggiamento, però, sembra avere infastidito particolarmente il 22enne.

manuel ha davvero detto a lulu quello che ho capito io (che lei ripete ad aldo a fine video) o sono matta aiutatemi pic.twitter.com/PwXYseM0lv — . (@Iucciole) October 19, 2021

Il "vippone" con tono piccato ha chiesto alla coinquilina perché gli accarezzasse continuamente il collo. A quel punto, la 33enne ha chiesto cosa dovesse toccare se non il collo. Bortuzzo - stanco delle continue attenzioni della Principessa - ha reagito in maniera molto volgare.

La reazione del web

L'episodio è stato riportato da un utente. L'autore del video, si è domandata se fosse stata lei ad avere compreso male oppure Manuel avesse realmente risposto in quel modo alla coinquilina.

Una volta arrivata la conferma da parte della Principessa che ha raccontato ad Aldo Montano l'episodio di cui era stata protagonista da poco, alcuni utenti hanno attaccato Bortuzzo.

Scendendo nel dettaglio, alcuni telespettatori del Reality Show sono apparsi spiazzati dalla reazione volgare avuta da Manuel. La stessa Lulù mentre raccontava l'accaduto al campione olimpico è apparsa piuttosto perplessa.

Bortuzzo sembra avere preso male l'ennesimo tentativo di riavvicinamento da parte della 33enne.

Il crollo emotivo di Lulù

Il giorno seguente l'undicesima puntata del GFVip 6, Lulù ha avuto un crollo emotivo. La ragazza parlando con Gianmaria Antinolfi ha rivelato l'intenzione di lasciare il reality show a causa di Manuel Bortuzzo.

La 33enne ha spiegato di non sopportare più la situazione che si è venuta a creare con il 22enne di Treviso. A quanto pare, la sorella maggiore di Jessica e Clarissa avrebbe chiesto agli autori del programma di non mandare più in onda le clip riguardanti la breve conoscenza con Manuel: "Non devo fare la falsa. A me manca, non devo dire le bugie".

In occasione dei primi giorni di convivenza, i due "vipponi" si erano avvicinati tanto scambiandosi anche dei baci sotto le lenzuola. In un secondo momento, però, il nuotatore ha capito che Lulù non è il suo tipo di donna ideale. Il giovane ha precisato di non volere intraprendere una relazione all'interno del GFVip e di non tollerare gli atteggiamenti della coinquilina.