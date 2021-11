Giulia Stabile continua a convincere il pubblico con la sua arte: durante la puntata del 6 novembre di Tu sì que vales, la vincitrice di Amici 20 si è esibita con alcuni passi di break dance dopo aver visto l'esibizione di Neguin. E non solo: spinta da Sabrina Ferrilli, la romana ha poi ballato con il concorrente qualche minuto emozionando il pubblico e anche tutta la giuria. Se Maria e Rudy hanno sempre apprezzato lo stile di Stabile, si sono aggiunti anche Gerry Scotti e Teo Mammucari che sono rimasti incantati di fronte alla diciannovenne.

Stabile emoziona ballando con Neguin

Grandi emozioni per Giulia Stabile durante la puntata di sabato 6 novembre di Tu sì que vales: non solo la ballerina ha rivisto e sostenuto il suo amico Samuele Barbetta, ma poco prima la romana ha avuto modo di portare sul palco dello show di Canale 5 la sua arte. Uno dei concorrenti del programma è stato Neguin, artista internazionale di 33 anni che ha mostrato una coreografia di break dance contaminata con qualche passo di capoeira. Terminata l'esibizione, che ha avuto consenso unanime, Giulia si è alzata dal tavolo dei conduttori per fare un paio di passi di break, perfettamente riusciti. Stava per tornare al suo posto, quando Sabrina l'ha fermata. Ferrilli l'ha spinta ad improvvisare con Neguin, un po' come era successo con Sadeck, il quale negli scorsi giorni ha creato anche una coreografia che Stabile e Dario, alunno di Amici 21, hanno ballato.

Sabrina, sostenendo che la danzatrice può ballare di tutto, l'ha convinta. 'Brava!', ha affermato la giurata a Giulia che ha raccolto i complimenti di Rudy Zerbi, Maria De Filippi, sua madrina televisiva e di Teo e Gerry Scotti. In particolare Mammucari ha sottolineato come la danzatrice si trasformi non appena la musica parte, sottolineandone le capacità artistiche e le grandi qualità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche Belen Rodriguez non ha mancato di far sentire il suo appoggio a Giulia.

L'arte di Giulia a Tu sì que vales

Giulia regala sempre grandi emozioni il sabato sera: nella scorsa puntata la diciannovenne aveva mosso alcuni passi con due ragazzi diversamente abili che erano giunti in trasmissione per illustrare al pubblico la loro iniziativa che li vede gestori di un Bed&Breakfast.

Stabile non si tira mai indietro quando con la sua danza può offrire un contribuito allo show, rendendo felici tutti i fan che la seguono con affetto ma sempre cercando di non 'coprire' i talenti che si propongono a Tu sì que vales.

Cosa avrà in serbo la danzatrice per la prossima puntata dello show? Nessuno spoiler ancora al riguardo, ma i follower della ballerina possono seguirla la domenica ad Amici 21, dove Giulia continua la sua esperienza da ballerina professionista.