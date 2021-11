Non c'è pace per i capelli di Francesca Cipriani all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore, la bombastica concorrente del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, ha dovuto fare i conti con il tremendo "attentato" preparato alle sue spalle da Giucas Casella. Il noto mentalista, infatti, ha scelto di vendicarsi nei confronti di Francesca e così, per punizione, le ha tagliato una ciocca di capelli, scatenando l'ira funesta della ragazza che lo ha rincorso per tutta la casa di Cinecittà.

Giucas taglia i capelli a Francesca: colpo di scena al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, quella che sembrava essere una tranquilla serata all'interno della casa del Grande Fratello Vip, si è trasformata ben presto in una "tragedia" per Francesca, la quale ha dovuto fare i conti con la vendetta di Casella.

Giucas, dopo essersi avvicinato alle spalle della concorrente, ha tirato fuori una forbice con la quale ha tagliato una ciocca di capelli della showgirl.

Immediata la reazione di Francesca che, in queste settimane, ha dimostrato di tenere moltissimo ai suoi capelli e di non permettere a nessuno di "trattarli male".

Ecco allora che Cipriani non ha perso tempo e si è subito scagliata contro Casella, rincorrendolo per tutta la casa con l'obiettivo ben preciso di "braccarlo" e di fargliela pagare per quanto fatto.

Francesca sbotta e reagisce male contro Casella

"Sei un uomo finito", continuava a ripetere Francesca Cipriani con lo scopo di riuscire a bloccare Giucas per prendersi la sua personale rivincita.

Il mentalista, però, scappando spiegava che questa era la sua vendetta, dato che la prima a farne di tutti i colori è stata proprio Cipriani nei suoi confronti. In diverse occasioni, infatti, Francesca ha tirato i capelli a Giucas "per divertimento" e poi qualche puntata fa, glieli ha anche tinto di viola.

Insomma, Giucas ha scelto di vendicarsi ma la reazione di Cipriani non è stata affatto delle migliori e c'è da scommettere che nelle prossime ore all'interno della casa del GF Vip, potrebbero esserci nuove vendette in arrivo.

GIUCAS HA TAGLIATO I CAPELLI A FRANCESCA AIUTO #GFVIP pic.twitter.com/Yc2dzC3sDV — trashtvstellare (@trashtvstellare) November 7, 2021

Scoppia la lite al GF Vip 6: Soleil, Manila e Miriana al centro dello scontro

Intanto, in queste ultime ore, a tenere banco ci hanno pensato anche Manila Nazzaro, Soleil Sorge e Miriana Trevisan.

Le tre donne sono state protagoniste di un acceso e infuocato scontro avvenuto all'interno delle mura domestiche della casa di Cinecittà.

Soleil, voleva chiarire la sua posizione solo con Manila, trattando male Miriana e invitandola ad allontanarsi così da permettere a lei e all'ex Miss Italia di parlarsi, ma la showgirl ex star di Non è la Rai, non l'ha presa affatto bene.