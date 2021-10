Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sono sempre più distanti al GFVip. Sabato 30 ottobre, il 36enne ha deciso di fare una sorpresa alla coinquilina, ma quest’ultima non ha gradito. Al contrario, si è resa protagonista di una reazione piuttosto piccata, affermando sostanzialmente che Gianmaria sarebbe falso.

Il gesto di Gianmaria

La scorsa settimana, Sophie e Gianmaria sembravano essere vicini: i due al termine di una festa a tema, nella notte fra il 23 e il 24 ottobre, si erano lasciati andare a baci e coccole.

Nella puntata di venerdì 29 ottobre, però, i due concorrenti del GFVip hanno avuto una discussione piuttosto dura.

Di conseguenza, il giorno seguente il 36enne ha deciso di dimostrare alla coinquilina che il suo interesse è vero. Gianmaria, così ha pensato di mettere nella stanza arancione alcuni post-it con dei messaggi romantici indirizzati a Codegoni.

La 19enne su invito di Clarissa Selassié e Nicola Pisu è andata in camera e ha trovato la sorpresa. Dopo avere visto i bigliettini Sophie, anziché reagire con entusiasmo, ha risposto in modo polemico. La diretta interessata con tono piccato ha detto: “Io non ci credo più a queste cose. Io vivo di fatti”.

Lo sfogo di Sophie

Sophie Codegoni non riesce a credere nella buona fede di Gianmaria Antinolfi. A mandare su tutte le furie la ragazza è stata una frase scritta dal 36enne: “Questo senso di niente passa se ci sei tu”.

Parlando con Clarissa e Manila, l’ex tronista di Uomini e donne ha sostenuto che in questi giorni, Gianmaria non le rivolgerebbe neanche il saluto la mattina. A tale proposito Sophie si è detta sicura di avere già dato troppo spazio al coinquilino.

Inoltre la giovane Codegoni ha deciso di rispondere ai messaggi d’affetto dell’imprenditore con un post-it sul cuscino di Gianmaria: “Ma vai a ca….

fake”.

Nonostante la 19enne sia stata invitata ad avere una reazione più pacata verso il coinquilino, non ha voluto sentire ragioni, tanto da avere un nuovo scontro con Antinolfi.

Gianmaria in lacrime

Manila Nazzaro ha cercato di comprendere la posizione di Gianmaria e di Sophie. Nonostante questo, Codegoni ha sostenuto che il coinquilino dovrebbe dare un peso alle parole.

In un secondo momento, i due si sono ritrovati nel giardino del GFVip per un acceso confronto. Lui ha cercato di spiegare alla coinquilina di provare un forte interesse per lei, ma quest’ultima non ha voluto recepire il messaggio.

A quel punto Antinolfi ha lasciato la conversazione e si è sfogato con Manila e Aldo. Gianmaria è scoppiato in lacrime e ha fornito la propria posizione: “Non mi aspetto di fare pace, ma neanche di essere accusato”. Infine, il 36enne ha ribadito di essere molto attratto dall’ex coinquilina.