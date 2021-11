Giucas Casella e Francesca Cipriani stanno convivendo nella casa del GF Vip e, spesso, i due coinquilini sono protagonisti di teatrini divertenti. Nella serata di domenica 7 novembre, il gieffino, reduce da alcuni dispetti che le aveva fatto la concorrente del Grande Fratello Vip, ha organizzato una vendetta nei suoi confronti. Infatti, Giucas ha tagliato i capelli di Francesca. Non appena la gieffina si è accorta di ciò che le aveva fatto l'illusionista, lo ha rincorso nell'appartamento di Cinecittà. Durante la fuga fra le mura di casa, Cipriani ha sbottato e urlato contro Casella.

GF Vip: la vendetta di Giucas Casella che taglia i capelli di Francesca Cipriani

Recentemente, Francesca si era accanita contro Giucas, in particolar modo contro la sua chioma. Infatti, la gieffina, durante una puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, aveva tirato il coinquilino per i capelli, facendogli male e, in base alle parole del concorrente della trasmissione di Canale 5, era riuscita anche a strappargli un po' di capelli. Nella serata di domenica 7 novembre, Casella si è vendicato di tale gesto che le aveva fatto Cipriani. Infatti, il concorrente del programma Mediaset ha fatto uno scherzo alla coinquilina. In particolar modo, mentre Cipriani era in cucina a preparare la cena con Carmen Russo, Giucas Casella è arrivato alle sue spalle, armato di forbici ed ha tagliato una ciocca di capelli della gieffina che non ha preso bene il gesto dell'illusionista.

Francesca Cipriani si accorge che Giucas Casella le ha tagliato i capelli al GF Vip

A quel punto, la concorrente del GF Vip ha iniziato a sbottare contro Giucas che, in quel momento, è corso via. Durante l'inseguimento, Francesca ha urlato contro Casella: ''Ti ammazzo, mi hai tagliato mezza testa di capelli, sei pazzo, sei finito, sei un uomo morto''.

In quel momento, il gieffino si è difeso, dicendo che il suo era soltanto un gioco, mentre Cipriani ha continuato a sostenere che il coinquilino le aveva tagliato mezza testa di capelli.

GF Vip: Francesca Cipriani non vuole sentire le ragioni di Giucas Casella

Casella si è difeso, ricordando a Cipriani cosa era successo in precedenza fra di loro.

In particolar modo, il concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha affermato: ''Ti sei dimenticata quanti capelli mi hai tirato?''. Francesca, a quel punto, non ha comunque voluto sentire ragioni e ha intimato al coinquilino della casa più spiata d'Italia: ''La prossima volta non la passi liscia''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire che altri siparietti divertenti creeranno Giucas Casella e Francesca Cipriani e se tornerà il sereno fra di loro.