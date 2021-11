Clarissa Selassié ha avuto un crollo emotivo al GFVip. La più piccola delle Principesse d'Etiopia, parlando con Miriana Trevisan, ha fornito alcuni retroscena riguardanti il padre che si trova in carcere. La diretta interessata in lacrime ha confidato che si sente in colpa a stare in tv mentre i suoi genitori stanno soffrendo per la situazione che si è venuta a creare.

L'incontro con il padre

Le sorelle Selassié prima di approdare al GFVip hanno avuto dei gravi problemi familiari: il papà è finito in carcere per una presunta frode fiscale. Prima è stato recluso in Lussemburgo, poi è stato traferito in Svizzera.

Parlando con Miriana Trevisan, la 19enne ha raccontato come è stato il primo incontro con il padre durante il periodo di detenzione: "Era con i vestiti da carcere mentre piangeva". La sorella di Lulù (Lucrezia all'anagrafe) e Jessica ha spiegato che è stata la scena più brutta della sua vita e non riuscirà mai a dimenticarla. A causa di questo periodo di sofferenza, la diretta interessata è scoppiata in lacrime: "Mi sento in colpa a stare in tv e pensare che lui sta in carcere. Capisci Miriana?" Clarissa ha fatto sapere di essere preoccupata anche per sua mamma visto che non ha nessuno su cui contare. La 19enne infatti, ha sostenuto che alcuni cugini di suo papà si stanno prendendo cura della famiglia.

Oltre a loro e agli avvocati, la famiglia Selassié è sola.

I dettagli sull'arresto dell'uomo

Clarissa Selassié ha fatto sapere che suo padre dal Lussemburgo è stato trasferito in Svizzera, perché il processo si terrà lì. Inoltre, la giovane ha spiegato che non è facile la situazione in quanto il paese elvetico non fa parte dell'Unione Europea.

Ma non è tutto, la ragazza ha fatto anche sapere che il processo di suo papà poteva essere svolto in tempi più brevi, ma a causa dell'estate i tempi si sono allungati per via delle ferie estive. La 19enne ha sottolineato l'importanza della vicinanza della famiglia, ma al tempo stesso ha spiegato che anche loro hanno una vita e non possono sempre stare dietro alla sua mamma.

La gieffina di nuovo commossa ha chiosato: "Provo a non pensarci, ma credimi non è semplice divertirmi". Clarissa ha riferito a Miriana che insieme alle sorelle Lulù e Jessica al GFVip stanno molto bene, ma vorrebbero anche essere informate sull'attuale situazione del papà.

Le rassicurazioni di Miriana

Dopo avere ascoltato lo sfogo della coinquilina, Miriana Trevisan ha cercato di rassicurare Clarissa Selassié. A detta della showgirl, le principesse dovrebbero vivere al meglio l'esperienza all'interno della casa di Cinecittà in quanto è una cosa che non avranno più la possibilità di fare. Nonostante i problemi fuori dal Reality Show ci siano, Miriana ha fatto capire alla 19enne che gli autori appena possibile le informeranno sulla situazione del loro papà.

Infine, Trevisan ha invitato la ragazza a stare serena e affrontare un bel percorso proprio per dare soddisfazione alla mamma che le guarda da casa.