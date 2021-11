Luisa Anna Monti è una delle ex dame più amate del parterre di Uomini e Donne che ha trovato l'amore all'interno del dating show di Maria De Filippi. Dopo avere annunciato nella trasmissione di Canale 5 di volere convolare a nozze con Salvio, Luisa ha scoperto di avere un tumore al seno ed è stata operata qualche mese fa. Superato l'intervento e le sedute di terapia a cui si è sottoposta, nella giornata di mercoledì 3 novembre, Monti ha condiviso uno scatto con i suoi follower Instagram, in cui ha parlato della malattia e dei mesi difficili che ha dovuto affrontare a causa del suo problema di salute.

Uomini e Donne: il racconto di Luisa sulla malattia

Luisa non ha mai nascosto di essersi ammalata e ha condiviso sui social i giorni difficili dell'intervento al seno a cui si è sottoposta a causa di un tumore. Inoltre, Monti ha tenuto al corrente i suoi follower delle giornate di terapia che ha affrontato all'ospedale Gemelli di Roma. Il 3 novembre, l'ex dama di Uomini e donne ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram, in cui si è mostrata senza veli e ha fatto vedere ai suoi fan i segni della terapia e dell'intervento al seno. Luisa ha raccontato il difficile periodo che ha affrontato negli ultimi mesi.

Uomini e Donne: lo scatto senza veli di Luisa Anna Monti

Luisa ha pubblicato uno scatto senza veli sul suo account social, accompagnato da una lunga didascalia, in cui ha raccontato qualcosa in più sulla sua malattia, affermando: ''Uno scatto fotografico può trasformare per un attimo la sofferenza di un percorso difficile, il tumore al seno è come un assassino a volte silente ma sta a noi sgamarlo con la prevenzione prima che ci rubi l'anima''.

Successivamente, la fidanzata di Salvio Calabretta ha rivelato cosa le aveva detto il medico quando l'aveva informata della malattia: ''Signora, lei ha un tumore maligno''. L'ex dama di Uomini e Donne ha ricordato che, trentacinque anni prima, anche sua mamma era stata colpita dalla stessa malattia.

Uomini e Donne: nonostante la malattia, Luisa Anna Monti è positiva

Nonostante il periodo brutto passato, Luisa non ha perso il sorriso e la speranza. Infatti, Monti ha ringraziato Dio per averle dato la forza e tutte le persone che la sostengono ogni giorno e le sono accanto, dichiarando: ''Cerco sempre di promulgare coraggio e fortificare chi necessita per arrivare a vedere il sole dopo la tempesta''.

L'ex dama di Uomini e Donne ha rivelato, inoltre, di non volere essere commiserata o esibirsi. Infatti, lo scopo di Luisa è quello di essere un supporto per tutte le donne che combattono ogni giorno contro il tumore, dando un messaggio di speranza: ''Amiche mie, noi siamo energia positiva, siamo guerriere e amiamo troppo la vita''. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti, per scoprire se, dopo la malattia e le cure a cui si è sottoposta, per Luisa ci sarà il coronamento del suo sogno d'amore con Salvio e se la coppia, nata a Uomini e Donne, convolerà a nozze.