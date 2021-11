Jessica Selassié al GFVip si è lasciata andare ad alcune confidenze con Francesca Cipriani. La 25enne ha riferito di avere dei blocchi con gli uomini, ma in questi cinque anni un uomo molto famoso l'avrebbe aiutata a superare le sue paure. La sorella di Lulù e Clarissa ha preferito non fare il nome dell'uomo, in quanto sarebbe molto conosciuto.

Il racconto della Principessa

Jessica Selassié ha riferito a Francesca Cipriani alcune paure del suo passato. La diretta interessata ha spiegato di avere sempre sofferto per il suo aspetto fisico, in quanto avendo 25kg in più non si sentiva sicura.

Tutto questo ha portato la giovane ad avere anche una serie di blocchi nei rapporti con gli uomini. La diretta interessata ha sostenuto che le sue amiche, essendo americane, avevano una concezione diversa: "Loro avevano anche avventure da una notte". Al contrario, la Principessa d'Etiopia non riusciva neanche a ballare con un uomo conosciuto poco prima in discoteca.

Come raccontato dalla 25enne, i problemi sono aumentati con la pandemia: "Al cinema non puoi andare, nei locali nemmeno, non si poteva fare niente".

C'è un uomo che ha aiutato Jessica

Nel corso del suo racconto, Jessica Selassié ha spiegato che in questi cinque anni c'è stato un uomo speciale che l'ha aiutata. La diretta interessata ha confidato di essersi concessa una notte di passione con una persona speciale: "Ancora oggi ci parlo, ma è una persona troppo famosa per poter uscire adesso con me".

La 25enne ha spiegato che l'uomo in questione capì subito il suo imbarazzo e le diede il consiglio di amarsi di più. La Principessa ha ricordato quel momento con nostalgia e affetto: "Tra noi c'era tanta attrazione e stima". A tale proposito la gieffina ha ammesso di essersi subito lasciata andare in quell'occasione.

Sebbene la sorella di Clarissa e Lulù abbia speso delle parole di stima su questa persona, ha preferito non fare il suo nome per proteggerlo dai Gossip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il rapporto complicato con le amiche

Archiviata la notte di passione con l'uomo "misterioso", la diretta interessata ha confidato a Francesca Cipriani di avere avuto un rapporto complicato anche con quelle che considerava essere sue migliori amiche. La 25enne ha rivelato che appena si sentiva sicura ne approfittava per uscire con le sue amiche, ma quest'ultime non attendevano altro che un errore della Principessa per parlarle male alle spalle.

La diretta interessata ha chiosato: "Ci sono state anche migliori amiche che mi chiamavano neg... di me..."

Infine, la "vippona" ha fatto sapere che l'aspetto fisico non dovrebbe mai condizionare le persone. In alcune situazioni, però, è inevitabile: "Un minimo si guarda". Stando alla 25enne, i social non hanno fatto altro che complicare la situazione, poiché si tende sempre a mostrare la perfezione: "Mi ero spenta e la gente lo notava".