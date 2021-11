Il 1° novembre è stato il giorno del compleanno del padre di Belen, Gustavo, e l'argentina ha organizzato una cena in famiglia in un ristorante argentino, El Porteno, nel cuore di Milano. L'unico a non essere presente a tale serata è stato proprio Antonino Spinalbese.

A cena c'erano solo Belen, il padre Gustavo, la madre Veronica, con in braccio la piccola di casa Luna Marì, il fratello Jeremias con la fidanzata. Non era presente alla serata di festa la sorella Cecilia, assenza giustificata siccome era fuori Milano con il compagno, Ignazio. Belen quindi era sola.

Si potrebbe pensare che il compagno di Belen non abbia potuto festeggiare il suocero per impegni di lavoro o per altri motivi che lo volevano fuori Milano ma non è la realtà perché quella sera Antonino era da solo, ed era a casa di sua madre dove pare essersi rifugiato una volta tornato da Parigi.

Stando a ciò che si evince, la presunta crisi tra i due sembrerebbe arrivata a un punto di rottura, e la sera del compleanno di Gustavo Rodriguez, una ricorrenza importante per la showgirl e la sua famiglia, lo dimostrerebbe con i due che sono stati ognuno per conto proprio e in case diverse.

Un viaggio 'riconciliatore' fra Belen e Antonino a Parigi

Parigi, la città dell'amore, doveva essere un viaggio di coppia per Belen e il suo compagno, un modo per fare definitivamente la pace e mostrarsi felici mettendo la parola fine alle voci di una presunta crisi.

Eppure secondo i ben informati, i due a Parigi avrebbero litigato pesantemente, e in merito al post che Spinalbese ha pubblicato su instagram nei giorni parigini con la scritta: "lezione di vita", pare che la frase sibillina fosse, in realtà, riferita a una bella litigata fra i due. Ragion per cui Antonino non era presente alla cena in onore di Gustavo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I possibili retroscena della presunta crisi di coppia

Non si conoscono le reali motivazioni della presunta crisi fra Belen e Antonino, siccome entrambi mantengono il massimo riserbo sulla questione anche se fra post sibillini che inneggiano a condizioni da single di lei, e colpi di scena con selfie in ascensore a Parigi e storie Instagram di lui che riprendono le gambe dell'argentina mentre balla durante una cena con Verratti, il tutto appare nebuloso più che mai.

Stando alle ultime indiscrezioni di Gossip pare che dopo la nascita della loro figlia Luna, siano cambiati gli equilibri fra i due che stanno cercando di prendere le misure con la loro nuova vita di neo-genitori, fra litigi e riappacificazioni, forse rei di aver bruciato troppo le tappe nella loro storia. Fatto sta che i diretti interessati continuano a tacere e a non rilasciare dichiarazioni ufficiali sulla presunta crisi.