Al termine della 22^ puntata del GFVip, in onda venerdì 26 novembre, c'è stato un confronto-scontro tra Sophie Codegoni e Katia Ricciarelli. Scendendo nel dettaglio, la cantante lirica ha rimproverato l'ex tronista di Uomini e Donne per avere nominato Manila Nazzaro. Di fronte al rimprovero, però, la 19enne ha fatto sapere che non deve rendere conto a nessuno dei suoi voti.

Lo sfogo dell'ex tronista

Come di consueto, nelle nomination vengono sempre innescate delle dinamiche. Tra i concorrenti più votati dai suoi coinquilini, c'è stata Manila Nazzaro.

Nel post-puntata, Katia Ricciarelli si è detta convinta che all'interno del Reality Show si è formata una coalizione contro l'ex Miss Italia. Per questo motivo ha rimproverato Sophie Codegoni.

Sophie: “Di essere giudicata tutto il giorno mi sono stancata.”

Katia: “Brava così stai zitta”

Sophie: “Adesso mi devo pure sentir dire chi devo nominare. Ma figurati se nomino Clarissa perché non devo nominare Manila. Ho firmato per nominare chi volete voi?”

L'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere che nessuno ha mai detto nulla, quando c'era una nomination di massa nei confronti di Miriana Trevisan.

Inoltre, la 19enne ha fatto sapere di essere stanca di sentirsi tutto il giorno giudicata dai suoi compagni d'avventura. A quel punto la cantante lirica ha invitato la coinquilina a stare zitta, dal momento che non sà dare una spiegazione sulla sua nomination. Sophie, però, ha controbattuto: "Ho firmato per nominare chi volete voi?". La diretta interessata ha fatto sapere che non avrebbe mai nominato Clarissa per favorire Manila, in quanto le due coinquiline hanno un ottimo feeling.

Katia attacca Patrizia

Durante il botta e risposta tra Sophie e Katia, quest'ultima è stata rimproverata da Patrizia Pellegrino. L'attrice campana si è domandata perché la cantante sia ostile nei suoi confronti: "Ti ho messo nella mie preferite anche se tu non mi hai trattato bene". In merito allo scontro con l'ex tronista di Uomini e Donne, Patrizia ha cercato di mediare tra le due, ma Ricciarelli non ha gradito: "Mi meraviglio di te che sei una donna matura".

A detta della 75enne, lei e Pellegrino non hanno nulla in comune.

A quel punto Patrizia ha cercato di spiegare di non avere preso le difese di nessuno, ma Katia non è sembrata d'accordo. L'ex moglie di Pippo Baudo ha ribadito che l'ultima arrivata nella casa del GFVip non dovrebbe spezzare una lancia a favore di "ragazzine" che spesso passano il tempo a parlare male di lei.

La reazione del web

Stando al commento di alcuni utenti del web, Katia Ricciarelli si sarebbe comportata male con Sophie Codegoni. Un utente ha sostenuto che, la cantante lirica risulta essere maleducata. Un altro telespettatore ha fatto sapere che la 75enne non è riuscita a tenere un dialogo con una ragazza molto più piccola lei. Tra i vari commenti, c'è chi ha definito la 75enne maleducata e chi arrogante.

Infine, un utente ha fatto sapere che Katia non riesce ad avere un confronto pacifico con chi non la pensa come lei.