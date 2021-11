Sorprendenti colpi di scena terranno alta l'attenzione dei fan de Il Paradiso delle Signore durante le puntate in onda dal 6 al 10 dicembre su Rai 1. Gli spoiler dello sceneggiato annunciano che ci sarà aria di crisi tra Marcello Barbieri e Ludovica Brancia. Stefania Colombo, invece, pedinerà le mosse di Gemma Zanatta.

Il Paradiso delle signore, puntate dal 6 al 10 dicembre: Stefania sorveglia le mosse di Gemma

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore sulle puntate dal 6 al 10 dicembre in televisione narrano che Adelaide studierà un modo per far uscire allo scoperto Flora.

Una strategia che sembrerà dare i suoi frutti. La contessa, infatti, metterà in azione il suo piano per smascherare la giovane Ravasi. Dall'altro canto, quest'ultima apparirà disposta a impegnarsi fino in fondo per scoprire la verità su Achille. Per questa ragione, la stilista dovrà indagare più in fondo sul passato della famiglia Guarnieri. Umberto si sentirà tradito dalla stilista. La giovane, infatti, userà il tranello ordito dalla contessa per ingannare lei e il commendatore.

Marco, intanto, si rivelerà molto autoritario, tanto da ottenere sempre quello che desidera. Il giornalista, infatti, continuerà a fare la corte a Gemma nonostante la disapprovazione di sua madre Veronica.

A tal proposito, quest'ultima pregherà Stefania di sorvegliare le mosse della sorellastra.

La giovane Colombo disapproverà la relazione sorta tra Gemma e di Sant'Erasmo. Tuttavia, la venere non riuscirà a evitare che la giovane Zanatta si veda con il giornalista, tanto che tra i due scatterà un bacio.

Marcello e Ludovica iniziano ad avere dei problemi

Nelle puntate fino al 10 dicembre, si respirerà aria di Natale al grande magazzino.

Gli addetti, infatti, si accingeranno ad allestire l'albero natalizio all'interno del salone principale.

Nemmeno quest'anno a Il Paradiso si rinuncerà al rito dei bigliettini sull'albero. Tutti i dipendenti, infatti, lasceranno un proprio pensiero scritto su un biglietto appeso all'albero. A tal proposito, Dora approfitterà di questo clima di serenità per cercare di avvicinarsi a Nino.

A casa Colombo, tutti si raduneranno davanti ad un tavolo in occasione della colazione. Intanto ci saranno problemi tra Marcello e Ludovica. Il fratello di Angela e la giovane Brancia inizieranno ad avere alcuni grattacapi a causa delle loro diverse classi sociali.

Vittorio e Tina trovano Agnese priva di sensi

Vittorio pregherà Stefania di collaborare con Marco alla realizzazione del prossimo numero del magazine. Purtroppo i rapporti tra la Colombo e il nipote di Adelaide appariranno alquanto difficili.

Agnese e sua figlia, invece, saranno sempre più agitate per l'imminente operazione alle corde vocali, fissata in ospedale. A tal proposito, la signora Amato non starà bene avrà un brutto malore: Vittorio e Tina ritroveranno la donna priva di sensi all'interno della sua abitazione.