La mamma di Francesca Cipriani ha rilasciato un’intervista a Novella 2000. La signora Rita De Michele non ha nascosto che tra i concorrenti del GFVip 6 il “vippone” che le piace meno è Soleil Sorge. A detta della donna, l’influencer italo-americana avrebbe un atteggiamento irrispettoso verso i suoi compagni d’avventura. Sulla signora Rita non si sa molto, se non che ha divorziato dal papà di Francesca quando la showgirl era molto piccola. Inoltre, la donna lavora all’Asl di Avezzano-Sulmona.

Le parole della signora Rita

In occasione della 22^ puntata del GFVip, la signora Rita De Michele entrerà nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa a Francesca Cipriani.

Durante un’intervista la donna ha detto la sua sui compagni d’avventura della figlia al Reality Show di Canale 5.

Senza troppi peli sulla lingua, la diretta interessata ha spiegato che tra le concorrenti che meno l’hanno compita c’è Soleil Sorge: “È irrispettosa nei confronti degli altri compagni”. La diretta interessata ha trovato sbagliato l’atteggiamento della 27enne, anche quando ha attaccato Gianmaria per avere comprato dei vestiti all’outlet. Ma non è tutto, la mamma di Cipriani ha sostenuto che Sorge abbia un comportamento sopra le righe anche nel mezzo della notte: “Guardo 24 ore la diretta, lei parla inglese e dice tante parolacce”. Infine, la signora Rita ha attaccato la 27enne italo-americana anche per avere avere usato un termine offensivo nei confronti di Raffaella Fico.

Per la mamma di Francesca, è inaccettabile che Soleil non si sia preoccupata che la bambina della modella campana potesse vedere la diretta e capire l’inglese.

La stoccata a Ricciarelli

Nel corso nell'intervista, la mamma di Cipriani ha parlato anche di Katia Ricciarelli. La sonora Rita ha chiosato: “È una grande artista ma dovrebbe essere più coerente e meno pettegola”.

La donna ha riferito di non avere gradito le esternazioni della cantante lirica sul fidanzato di Francesca mentre guidava un camion: “Ma stiamo scherzando?” A detta della signora, è un bene che Cipriani eviti di entrare in certe dinamiche anche perché non sarebbe capace di utilizzare cattiveria nei confronti dei suoi compagni d’avventura.

‘Aldo è un signore’

Tra i concorrente che hanno fatto breccia nel cuore della signora Rita De Michele, c’è Aldo Montano. La diretta interessata ha speso delle parole di stima per il campione olimpico: “È davvero un signore”. La mamma di Francesca, ritiene che Aldo sia un gran signore e una persona molto rispettosa. La diretta interessata ha sottolineato che, Montano è uno sportivo. Per questo motivo non sembra riesce a mettere tutti d’accordo.