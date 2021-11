Clima teso all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 dove questa notte è scoppiata la lite tra Alex Belli e Katia Ricciarelli. Tutto è cominciato quando dopo una serie di brani pop che sono stati messi dalla produzione del reality show Mediaset, ad un certo punto è partita la Bohème cantata proprio dalla soprano protagonista di questa edizione del GF Vip. Alcuni vipponi, compreso Alex Belli, quando è cominciato il pezzo di musica classica si sono alzati e sono andati a fumare in giardino, scatenando l'ira di Katia.

Scoppia la lite tra Alex e Katia al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, la produzione del Grande Fratello Vip 6 ha scelto di far ascoltare ai concorrenti la celebre esecuzione de la Bohème cantata da Katia Ricciarelli.

La reazione degli inquilini della casa di Cinecittà, però, non è stata delle migliori visto che dopo che avevano ballato e dopo che si erano divertiti sulle note di brani pop e moderni, in tanti si sono alzati e sono andati a fumare in giardino, disertando così il brano cantato da Katia.

Immediata la reazione della cantante lirica che ha perso le staffe e si è scagliata soprattutto contro Alex Belli per quel suo gesto che l'ha fortemente indispettita e amareggiata.

"Ridevate come matti, dovete essere più educati", ha sbottato Katia Ricciarelli che ha poi chiesto ad Alex di non alzare la voce nei suoi confronti.

La dura reazione di Katia contro l'attore

"Per fortuna siamo mondi diversi, ma ci vuole rispetto per la musica", ha proseguito ancora Katia la quale ha poi chiesto alla produzione del Grande Fratello Vip di non mettere mai più un suo brano in casa.

"Ma chi ti credi di essere? Inizia ad abbassare la voce con me"; ha proseguito ancora Katia contro Alex Belli nel momento in cui il confronto-scontro tra i due assumeva toni sempre più accesi.

Insomma la cantante lirica non ha gradito per niente il modo di fare di Alex ma anche degli altri concorrenti che si sono rifiutati di ascoltare la Bohème, preferendo andare in giardino a fumare una sigaretta.

Come se non bastasse, poi, durante la lite Katia ha perso le staffe al punto da minacciare Alex Belli di arrivare a dargli un ceffone.

'Ti allungo una sberla', sbotta Katia contro Alex Belli

"E non trattarmi così che ti allungo una sberla", ha chiosato Katia Ricciarelli rivolgendosi nei confronti dell'attore in queste settimane al centro dell'attenzione anche per il suo rapporto con Soleil Sorge.

Lui, però, si è difeso dicendo che non ridevano affatto per la Bohème e di essere stufo di questo bigottismo che dilagherebbe tra le mura domestiche di Cinecittà.

Insomma una lite che ha infiammato nuovamente gli animi all'interno della casa del GF Vip 6 e che sicuramente sarà al centro dell'attenzione della nuova puntata serale del reality show Mediaset, in programma stasera 12 novembre in prime time su Canale 5.