Non c'è pace all'interno della casa del GF Vip negli ultimi giorni. Neanche una serata all'insegna della musica è riuscita a distendere gli animi con Alex Belli che è finito nuovamente nell'occhio del ciclone. Nella circostanza l'attore è stato duramente bacchettato da Katia Ricciarelli per la sua reazione mentre stava ascoltando La bohème di Giacomo Puccini. "Sono molto delusa, questa è La bohème cantata da me e voi ridevate come matti". Visibilmente infastidito il trentottenne ha provato immediatamente a chiarirsi con il soprano affermando che stava conversando in giardino con Davide Silvestri e che l'opera lirica non c'entrava nulla con i loro sorrisi.

"Stavamo ridendo di cose nostre. Io sono una persona rispettosa" - ha aggiunto l'emiliano. Tesi che non ha convinto del tutto l'ex moglie di Pippo Baudo che ha invitato il coinquilino ad abbassare i toni. "Non trattarmi così che ti allungo una sberla" - ha sbottato Katia Ricciarelli con Alex Belli che l'ha raggiunta in stanza per cercare di ricomporre immediatamente la frattura con la 75enne. "Sono qua a chiederti scusa, ma non è la situazione che pensi tu. Tra l'altro l'audio che c'è fuori è più basso e sentivamo pochissimo".

Furia Ricciarelli: 'Sono delusa, questa è la Bohème cantata da me e voi ridevate'

Tra Madonna e Cardi B la regia del GF Vip ha riservato un pensiero speciale anche a Katia Ricciarelli facendo ascoltare la sua interpretazione de La bohème.

Il soprano si è seduta al fianco di Aldo Montano con Soleil e Gianmaria Antinolfi che hanno apprezzato e ascoltato con attenzione l'opera. L'artista avrebbe voluto ascoltare il capolavoro di Giacomo Puccini in assoluto silenzio ma in giardino alcuni compagni di avventura sorridevano e conversavano ad alta voce.

Atteggiamento che non è andato giù a Katia che ha perso le staffe e se l'è presa soprattutto con Alex Belli: "Sei ignorante, te lo dico volentieri".

Soleil ha cercato di tranquillizzare l'ex moglie di Pippo Baudo che non ha voluto sentire ragioni ed ha proseguito il suo sermone contro l'attore. "Ci vuole rispetto per la musica e per una volta che c'è un brano serio ascoltatelo" - ha sottolineato aggiungendo che non vuole che siano fatti ascoltare sue interpretazioni all'interno della casa.

"Non sono degne di questo posto".

Alex Belli prima replica a muso duro poi chiede scusa al soprano

Immediata la reazione di Alex Belli alle accuse del soprano. "Non c'è stata nessuna mancanza di rispetto. Sto ridendo con Davide dall'altra parte, ho appena fatto pace con Soleil e ora devo litigare con Katia? Non sono stato maleducato, in questa casa ormai non si può fare più nulla" - ha ribattuto l'attore con Silvestri che ha provato a chiarirsi con la 75enne. Quest'ultima non ha gradito i toni del partner di Delia Duran e l'ha invitato a non gridare contro di lei.

"Stavo cantando io e meritavo rispetto. Ma chi ti credi di essere, abbassa i toni" - la piccata replica di Katia Ricciarelli con Alex che l'ha raggiunta successivamente in stanza per un ulteriore chiarimento.

"Questa cosa mi fa andare di matto, si è trattato di una coincidenza e non di una roba voluta ma se tu hai capito diversamente ti chiedo scusa" - ha precisato l'attore prima di dare la buona notte alla coinquilina.