Giovedì 11 novembre negli Stati Uniti è andato in onda il quinto episodio di Station 19. Prima parte di un crossover con Grey's Anatomy 18, la puntata ha portato in scena una serie di fragorose esplosioni che hanno richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco della caserma 19. Questi ultimi, infatti, si sono riuniti nell'epicentro dei boati, scoprendo che una linea di gas danneggiata aveva ridotto in fiamme un intero condominio.

Anticipazioni Station 19, quinto episodio: Dean chiede a Vic di trasferirsi a Oakland

Il quinto episodio di Station 19, intitolato "Things we lost in the fire", si è aperto, come di consueto, concentrandosi sulle vite private dei protagonisti.

Se Maya e Carina, sempre più affiatate dopo il matrimonio, si sono lasciate andare alla passione, Emmett ha chiesto a Travis di rimuovere dalla camera da letto la foto del suo defunto marito compiendo, di fatto, un passo avanti nel percorso di "guarigione" di Montgomery.

Nel frattempo, Vic Hughes ha appreso che Dean Miller aveva ormai maturato la decisione di trasferirsi stabilmente a Oakland per avviare un nuovo programma Crisis One. Le vicende personali dei membri della caserma 19 sono tuttavia state interrotte da un fragoroso boato.

Il tragitto verso l'epicentro dell'esplosione si è quindi rivelato l'occasione perfetta per Dean per chiedere a Vic di trasferirsi con lui. Una proposta che la donna, ormai stabilmente impegnata in una relazione con Theo, non ha potuto far altro che rifiutare.

Spoiler Station 19, nuovo episodio: Dean confessa di amare Vic

Proseguendo con le anticipazioni del quinto episodio di Station 19, scopriamo che i vigili del fuoco si sono immediatamente messi all'opera per salvare le vittime intrappolate all'interno di un edificio invaso dalle fiamme per via dell'esplosione.

In particolare, è stata Vic Hughes a prendere in mano la situazione, salendo su una scala e provando a spegnere l'incendio da vicino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia, un filo elettrico scoperto l'ha colpita e la donna, ormai priva di sensi, è rimasta in bilico a decine di metri di altezza. Subito accorso per soccorrerla, Dean ha praticato la rianimazione, salvando la vita alla collega.

Poco prima di affidarla alle cure dei colleghi, l'uomo ha trovato il coraggio di confessare alla sua migliore amica tutto il suo amore.

Una dichiarazione che non ha sortito l'effetto desiderato.

Una terribile esplosione causa la morte di Dean Miller

Infine, gli spoiler della quinta puntata di Station 19 hanno chiarito, in via definitiva, che il personaggio che ha perso la vita nel corso del crossover con Grey's Anatomy 18 è stato Dean Miller.

Una seconda esplosione, verificatasi a causa di un accumulo di gas, ha ferito gravemente il vigile del fuoco. Nonostante il disperato tentativo di Ben Warren di rianimarlo, l'uomo è morto prima di arrivare al Grey Sloan Memorial.