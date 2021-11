I colpi di scena al Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, in queste ultime ore, a scatenare polemiche è stata una battuta infelice fatta da Alex Belli nei confronti di Manuel Bortuzzo, tale da scatenare un vero e proprio putiferio web. In moltissimi hanno puntato il dito contro l'attore chiedendo a gran voce che venga squalificato dal gioco. Intanto, ieri sera, c'è stato un gesto che ha indispettito ancora di più i fan: Alex, in giardino, ha abbracciato Bortuzzo, ma senza metterlo al corrente della pessima battuta che aveva fatto il giorno prima in casa.

Bufera su Alex Belli per la frase infelice su Manuel al GF Vip

Nel dettaglio, Alex Belli è finito al centro delle polemiche social dopo una battuta infelice e di pessimo gusto fatta sul conto di Manuel.

Parlando con Soleil e Davide, l'attore ha detto che in una ipotetica scenetta che avrebbero potuto fare tutti insieme all'interno della casa del GF Vip, Manuel sarebbe stato l'unico a non cadere, dato che non può farlo, con tanto di risata finale che ha scatenato l'indignazione web.

Immediata la reazione dei fan social che seguono e commentano il reality show di Alfonso Signorini: in moltissimi hanno sbottato duramente contro Alex, al punto da chiedere alla produzione di prendere dei seri provvedimenti sul suo conto e di poter procedere anche con la squalifica immediata dalla casa.

Anche lo staff di Manuel e il padre del ragazzo, sui social, hanno espresso tutta la loro amarezza per questa battuta di basso livello fatta da Alex nei confronti di Manuel e, proprio come i tantissimi spettatori social del reality show, si augurano che al più presto possa essere fatta chiarezza e che la produzione intervenga.

Alex abbraccia Manuel dopo la pessima battuta

Intanto, però, in queste ultime ore c'è stato un nuovo episodio che ha scatenato l'indignazione social contro Alex Belli.

L'attore si trovava in giardino con Manuel e Aldo Montano: ad un certo punto è partito un pezzo di Ultimo, uno dei cantanti preferiti di Bortuzzo e il ragazzo non ha potuto fare a meno di cantarlo a squarciagola.

Immediata la reazione di Alex che ha abbracciato Manuel, mettendoli una mano sulle spalle in segno di affetto.

I fan del GF Vip sbottano contro Alex: 'Vergognati'

Tale gesto ha scatenato l'indignazione del popolo social e in tantissimi hanno puntato il dito contro Belli, dato che ha avuto il coraggio di abbracciare Manuel ma non ha avuto il coraggio di dirgli della battuta infelice fatta ieri sera.

"Che schifo Alex, vergognati", hanno sbottato i fan nel momento in cui hanno visto il momento dell'abbraccio al GF Vip.

"Alex ma non ti vergogni di fare l'amico con Manuel? Ha anche il coraggio di appoggiargli la mano sulle spalle", ha sbottato ancora un altro spettatore social.