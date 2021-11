Nella giornata di mercoledì 3 novembre, Alex Belli ha pronunciato una frase infelice al GF Vip. Infatti, il marito di Delia Duran ha fatto una battuta, ironizzando sulla disabilità di Manuel Bortuzzo. Il gesto non è passato inosservato e, infatti, lo staff del nuotatore ha chiesto alla produzione del reality di Canale 5 di prendere provvedimenti per quanto accaduto, anche per rispetto alle persone che, come Manuel, sono sulla sedia a rotelle.

GF Vip: Alex Belli pronuncia una frase infelice su Manuel Bortuzzo

Nel pomeriggio del 3 novembre, Alex Belli, Soleil Sorge e Davide Silvestri erano seduti in giardino e stavano chiacchierando.

L'attore di CentoVetrine, ad un certo punto, ha affermato: ''Quando diciamo eliminare, dici a uno a uno cadono, ultimo rimane Manu perché non può cadere''. La frase in questione ha suscitato risatine da parte di Soleil, mentre Davide è rimasto impassibile di fronte alla battuta del coinquilino. Alex ha ironizzato sulla disabilità di Manuel Bortuzzo, che lo costringe a vivere seduto sulla sedia a rotelle.

Idolatrate una tipa che ha aiutato ad organizzare una finta aggressione omofoba,ci ha speculato,ha più volte detto frasi di merda e ride anche a queste uscite che sono impensabili per una persona con un minimo di intelletto.

Mi dispiace per voi.

Il man nemmeno lo commento. #gfvip https://t.co/8hPe7mcxMV — Giorgia🐉 (@iosonogiorgiaa) November 3, 2021

Lo staff di Manuel Bortuzzo chiede provvedimenti contro Alex Belli al GF Vip

Nella serata di mercoledì 3 novembre, lo staff di Bortuzzo è intervenuto, condividendo alcune storie sul profilo Instagram di Manuel, in merito alla frase pronunciata da Alex Belli, alle spalle del nuotatore.

Le persone vicine al gieffino, oltre ad avere pubblicato sull'account social del concorrente del GF Vip il video con l'accaduto, hanno anche condiviso con i follower un comunicato. A tal proposito, infatti, lo staff ha scritto: ''Qui si sta andando oltre. Siamo profondamente delusi e ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti verso questi atteggiamenti''.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La frase di Alex al GF Vip sulla disabilità di Manuel ha offeso molte persone

Inoltre, lo staff del nuotatore ha precisato anche che Bortuzzo, magari, non se la prenderà quando verrà a conoscenza delle parole di Alex ma, in ogni caso, la battuta di Belli ha suscitato sdegno in tante persone. Infatti, sull'account social di Manuel è stato pubblicato un messaggio sulle storie Instagram, in cui è stato dichiarato che è giusto segnalare l'accaduto, sia perché il concorrente del GF Vip ha pronunciato la frase alle spalle del coinquilino, sia perché tantissime persone hanno affermato di essersi sentite toccate per la poca sensibilità dell'attore di CentoVetrine.

Nella prossima puntata, pertanto, potrebbe essere mostrato a Manuel il filmato con l'episodio accaduto. Non resta che attendere la prossima diretta del Grande Fratello Vip, per scoprire se la produzione prenderà provvedimenti contro Alex Belli e se il gieffino verrà espulso dalla casa più spiata d'Italia.