Lulù perde le staffe all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, a pochi minuti dall'inizio della diretta su Canale 5. La giovane principessina ha avuto una reazione a dir poco spropositata nel momento in cui ha avuto modo di vedere l'abito che avrebbe dovuto indossare per la diretta di questo lunedì. Lulù ha perso le staffe arrivando a offendere e denigrare lo stilista che ha confezionato quel vestito.

Il duro attacco di Lulù contro lo stilista che le ha fatto l'abito per il GF Vip

Nel dettaglio, come accade sempre prima delle dirette serali del GF Vip, i concorrenti vedono gli abiti che vengono inviati loro dagli stilisti che accettano di curare la loro immagine.

Ebbene, l'abito che hanno mandato a Lulù per questa nuova diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini non è piaciuto per niente alla ragazza che, prima lo ha indossato, e poi sfogandosi con le sue sorelle, ha denigrato e insultato lo stilista.

"Tutta la vita ho lottato per essere me stessa e non voglio far finta di essere una principessina con questi vestiti", ha sbottato Lulù visibilmente agitata e nervosa.

'Vergognati, fa schifo', sbotta Lulù contro lo stilista del suo abito per la serata del GF Vip (Video)

"Non me ne frega un ca... non è moda per me, è una burinata questo vestito" ha sbottato ancora la principessina che successivamente non ha risparmiato una frecciatina diretta anche nei confronti dello stilista stesso.

"Chi ha mandato questo vestito a mia mamma: vergognati, perché fa schifo. Vergognati. E lo strappo tutto questa notte", ha sbottato Lulù.

Quale sarà la reazione del malcapitato stilista (di cui, al momento, non si conosce il nome) dopo il pesante attacco della Selassié? Replicherà oppure no? Insomma una serata decisamente movimentata per Lulù che, dopo questo tremendo sfogo in cui ha denigrato pesantemente lo stilista del suo abito, ha dovuto fare i conti anche con l'eliminazione di sua sorella Clarissa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il duro attacco di Alfonso Signorini contro Lulù durante la diretta del Grande Fratello Vip

Anche in questo caso, la reazione della principessina non è stata delle migliori. Prima di scoprire l'esito del verdetto finale, si è rinchiusa in bagno e ha creato un bel caos durante la diretta del GF Vip, al punto da scatenare la rabbia funesta del padrone di casa.

Alfonso Signorini, infatti, ha perso le staffe nei confronti della ragazza, tacciandola di essere stata a dir poco maleducata nei confronti del pubblico e del programma in generale. Al tempo stesso, il conduttore stufo di queste continue crisi di Lulù, ha messo la ragazza di fronte a un bivio e l'ha lasciata libera di uscire dalla casa di Cinecittà oppure di proseguire il suo percorso.