Prosegue l'appuntamento con la soap Love is in the air e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 6 al 10 dicembre 2021, rivelano che Eda e Serkan si ritroveranno a vivere un nuovo momento da soli. Intanto, però, la donna comincerà a sentirsi in colpa per il segreto che custodisce nei confronti dell'architetto, in merito alla piccola Kiraz e prende in considerazione l'idea di svuotare il sacco.

Eda pronta a dire la verità a Serkan: trame Love is in the air 6-10 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air che andranno in onda su Canale 5 fino al prossimo 10 dicembre 2021, rivelano che Melo e Ayfer cominceranno a temere che Serkan possa scoprire per davvero di essere lui il vero padre della piccola Kiraz.

Proprio per questo motivo, metteranno a segno un nuovo piano diabolico, con il quale proveranno ad alterare la verità dei fatti, così da evitare che l'architetto possa avere dei sospetti su quella bambina.

E così, decideranno di mentirgli spudoratamente, dicendogli che la vera madre di Kiraz in realtà è Melo, che l'ha messa al mondo insieme a Burak, un impiegato dell'albergo dove presta servizio e lavora.

Tuttavia, questa situazione comincia a stare un po' stretta ad Eda, la quale deciderà di confessare tutta la verità all'architetto.

Eda e Serkan restano da soli: anticipazioni Love is in the air al 10 dicembre

Gli spoiler delle prossime puntate della soap opera turca di Canale 5, rivelano che Eda deciderà di farsi forza e di scrivere una lettera a Serkan, con la quale metterlo al corrente della verità sul conto della piccola Kiraz.

Ma Eda non sarà l'unica a scrivere una lettera per l'uomo, dato che pure Aydan sentirà il bisogno di comporre una missiva per suo figlio. Il motivo? La donna vuole informarlo della sua relazione con Kemal. Quale sarà la reazione del giovane Bolat?

E poi ancora, le trame delle prossime puntate di Love is in the air dal 6 al 10 dicembre 2021, rivelano che Serkan inviterà Eda in ufficio.

La donna, con grande sorpresa, scopre che non c'è nessuno e di conseguenza lei e Serkan si ritroveranno nuovamente da soli. Dopo qualche imbarazzo iniziale, i due riusciranno a lavorare serenamente.

La soap con Eda e Serkan sospesa dal sabato pomeriggio

Insomma una nuova settimana che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena per tutti gli appassionati di questa soap turca che continua ad entusiasmare il pubblico di Canale 5.

La media di ascolti, registrata nel daytime feriale, è di circa 1,8 milioni di spettatori al giorno con uno share che oscilla tra il 14 e il 15%.

Numeri discretamente positivi anche se, al sabato pomeriggio, la soap crollava anche sulla soglia del 12% al punto da costringere i vertici del Biscione a sospendere la soap nel weekend.