Come finisce la Serie TV Un Professore con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi in onda su Rai 1? Le anticipazioni ufficiali raccontano che Dante dovrà fare i conti con il suo passato e con quel dramma che gli ha segnato per sempre la vita. A portarlo a questo punto sarà un evento tragico nel quale verrà coinvolto il figlio Simone. Accanto all'amato professore ci sarà Anita, alla quale chiederà scusa per come si è comportato.

Un Professore, le anticipazioni degli episodi finali su Rai 1

Si avvia verso il gran finale Un Professore, la serie che ha registrato ascolti record in onda su Rai 1 nella prima serata del giovedì.

Il primo episodio, “Rosseau” sarà l'occasione per parlare agli alunni dell'importanza delle leggi, visto che la scuola sarà inagibile dopo la festa che hanno organizzato senza chiedere il permesso e che ha portato a gravi conseguenze.

Dante ha mentito per coprire Simone, dicendo di avergli consegnato le chiavi della scuola. Una bugia che gli è costata la sospensione. In classe si parla anche si questo. Lombardi, contro ogni aspettativa, sta dalla parte di Dante. Purtroppo, però, verrà colpito da un malore improvviso.

Intanto, Simone vorrebbe chiarire le cose con Manuel, ma viene respinto con decisione. Pieno di rabbia e di risentimento, il ragazzo chiede a Sbarra di poter collaborare con lui.

Come svelano le anticipazioni della puntata finale di Un professore, Dante si riavvicinerà ad Anita chiedendole perdono per come l'ha trattata, ma non sarà ancora pronto a rivelarle quanto accaduto nel suo passato. Pin, invece, pare essere arrivato alla causa che ha scatenato la sua agorafobia e ne parla con Dante.

Finale di Un professore, anticipazioni: Dante faccia a faccia con il suo passato

Il secondo e ultimo episodio di Un Professore con Alessandro Gassmann si intitola “Nietzsche”. Le anticipazioni svelano che Dante verrà a sapere una sconcertante verità da Manuel: ha collaborato con Sbarra e ora, nelle sue mani, c'è Simone, al quale l'uomo ha ordinato di incendiare una libreria.

Il tempo corre veloce e occorre agire prima che sia troppo tardi.

Sconvolto, Dante cerca l'aiuto di Anita, alla quale racconta ciò che gli ha confidato Manuel. I due sono sempre più vicini. Nella puntata finale della Serie TV Rai Un Professore, ci sarà un grande colpo di scena: Simone verrà coinvolto in un tragico evento che farà rivivere a Dante il trauma che ha segnato per sempre la sua vita. Davanti al suo passato, il professore sarà chiamato a risolvere quel dramma che ancora lo tormenta. Anche in questa difficile e angosciosa circostanza, Anita sarà al suo fianco.

E così terminerà la serie che ha appassionato i telespettatori, che sui social chiedono a gran voce una seconda stagione.