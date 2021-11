All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, la giovane principessina Lulù continua a regalare dei momenti 'leggeri' e questa volta si è cimentata in una "prova alito pulito" che non è passata inosservata al pubblico social. La ragazza, in queste settimane, continua ad essere al centro dell'attenzione per il suo rapporto con Manuel Bortuzzo che dopo aver preso le distanze, si è avvicinato di nuovo lasciando intendere di voler costruire qualcosa con la ragazza.

Nuovo riavvicinamento tra Manuel e Lulù nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante le ultime settimane trascorse all'interno della casa del GF Vip 6, tra Manuel e Lulù c'è stato un nuovo netto avvicinamento.

I due sono tornati ad avere il rapporto dei primi tempi, con tanto di baci, coccole e carezze. Questa volta, quindi, Bortuzzo sembra essere tornato sui suoi passi sebbene le opinioniste del GF Vip gli abbiano chiesto esplicitamente di essere sincero con la giovane Lulù ed evitare di prenderla in giro.

Manuel sembra voler fare sul serio con la giovane principessina e questa volta sembra essere intenzionato per davvero a costruire qualcosa.

La prova 'alito pulito' per Lulù nella casa del GF Vip 6

Tra i due, però, la più presa resta assolutamente Lulù, la quale ormai non nasconde più il suo forte interesse nei confronti del giovane nuotatore.

Ieri sera, prima di incontrare Manuel, Lulù ha effettuato anche la 'prova alito pulito', così da accertarsi che fosse tutto 'in ordine' prima di incontrarlo e passare un po' di tempo con lui, quasi con la speranza di nuovi possibili baci.

E così, prima di questo nuovo fatidico incontro, Lulù ha chiesto a sua sorella di sentirle il profumo dell'alito ma, dopo il rifiuto, si è proposta a Jo Squillo.

Jo Squillo sente l'alito di Lulù e la 'bacchetta'

La cantante, che in quel momento stava stirando degli abiti in camera da letto, non si è tirata indietro e dopo aver effettuato la 'prova alito' alla principessina, non ha perso occasione per bacchettarla.

'Troppo dentifricio', ha esclamato Jo Squillo sostenendo che Lulù avesse esagerato un po' troppo con l'igiene e chiedendole di non essere troppo fissata con la pulizia orale.

"Guarda che un po' di alito ci sta bene", ha esclamato Jo Squillo che ha voluto così 'rassicurare' la principessina in fissa e timorosa di fare brutta figura con il suo Manuel.

Come si evolverà il rapporto tra i due nel corso delle prossime settimane di permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip? Manuel si lascerà andare sempre più nei confronti della principessina, mettendo da parte le sue preoccupazioni? I fan di Lulù sperano nel trionfo dell'amore tra i due.