Tra i concorrenti più discussi in questa edizione del Grande Fratello Vip vi sono senza dubbio Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due, nelle scorse settimane, si sono più volte avvicinati, con il ragazzo che ha ammesso di essere interessato ad avere un rapporto che vada oltre l'amicizia con la donna. Nelle ultime ore, però, il rapporto ha avuto un brusco stop: Miriana, parlando con Nicola, gli ha comunicato l'intenzione di allontanarsi da lui, ricordandogli come a casa avesse un figlio. Parole, queste, che non sono piaciute al figlio di Patrizia Mirigliani, che si è sfogato parlando con altri concorrenti della casa.

Miriana contro Nicola: 'Sei maleducato e scortese, mi tratti come fanno tanti uomini con le donne'

La showgirl ha voluto iniziare il suo chiarimento con il ragazzo ammettendo l'esistenza di una attrazione, sottolineando anche la volontà di non voler gestire questo interesse dentro la casa. Per questo motivo, Miriana ha comunicato a Nicola la scelta di prendere "la distanza fisica", sottolineando come questa scelta porti benefici sia a lei che a Pisu. La Trevisan ha poi proseguito, affermando di non essere "indifferente" verso Nicola anche se, al momento, non c'è innamoramento alcuno.

Da qui, la volontà di Miriana di mettere un punto nel rapporto tra i due, dicendosi non pronta per "dormire vicini".

Successivamente, la showgirl ha redarguito Nicola, accusandolo di pensare "solo a sé stesso" e invitandolo a ricordare come Miriana abbia un figlio a casa. Nicola, però, ha espresso disappunto e di fronte a questo Miriana è letteralmente esplosa, accusando Pisu di essere "maleducato e scortese" e di trattarla "come tanti uomini fanno con le donne".

Pisu sbotta: 'Non sono venuto qui per farmi prendere in giro'

Parole che, come facilmente immaginabile, non hanno lasciato indifferente Nicola, che ha deciso di sfogarsi con Clarissa Selassiè, Francesca Cipriani e Giucas Casella. A loro il ragazzo ha affermato che Miriana non è chiara nei suoi confronti, sottolineando come non sia andato nel reality per farsi "prendere in giro".

Nicola ha poi mostrato insofferenza per una frase ricevuta dalla showgirl: "Mi chiede di allontanarci e poi mi dice che fuori si vedrà. Ma che vuol dire?".

Da qui l'accusa di Nicola, che ha definito Miriana "immatura" e ha affermato che se una persona ti piace allora "non dici forse ci vediamo fuori: ti piace dentro e ti piace fuori". Pisu ha allora proseguito, affermando di "non essere un giocattolo" senza nascondere poi che la situazione lo faccia soffrire: "Sono deluso e arrabbiato: non me lo merito". Probabilmente il rapporto tra i due sarà uno dei temi della prossima puntata del Grande Fratello Vip, prevista per venerdì 5 novembre.