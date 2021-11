Manuel Bortuzzo ha avuto un crollo emotivo al GFVip. Tutto è cominciato da una canzone di Renato Zero, passata negli ambienti del Reality Show. Il 22enne ha spiegato ai suoi compagni d'avventura che "I migliori anni della nostra vita" è stato l'ultimo brano che ha ballato con la sua ex prima dell'incidente.

Il crollo di Bortuzzo

Una canzone ha risvegliato in Manuel dei brutti ricordi. All'interno del GFVip è stato suonato il brano di Renato Zero "I migliori anni della nostra vita". Mentre gli altri compagni d'avventura ridevano, cantavano e scherzavano, il diretto interessato è scoppiato in lacrime per l'emozione.

Manila Nazzaro si è diretta subito dal coinquilino e ha cercato di consolarlo.

Poco dopo, il 22enne ha rivelato perché ha avuto quella reazione all'ascolto. Come spiegato dal gieffino, quel brano è stato l'ultimo che ha ballato in discoteca con la sua ex prima dell'incidente che gli ha cambiato la vita. In una vecchia intervista rilasciata dal nuotatore, lo stesso Manuel aveva confidato cosa ricordava di quella "maledetta serata". A tal proposito, il giovane aveva riferito di sentire nella sua testa la canzone di Renato Zero: "Una canzone che sembrava un messaggio del destino". Dopo quel brano, Bortuzzo aveva rivelato che la sua mente si era riaccesa in ospedale e il primo volto visto era quello di sua mamma che cercava di tranquillizzarlo.

L'incidente del nuotatore

All'interno della casa più spiata d'Italia, Manuel Bortuzzo spesso racconta alcuni aneddoti legati al suo incidente. Il ragazzo, i primi giorni di convivenza forzata, aveva spiegato agli altri "vipponi" di essere vivo solamente per 12mm. Per chi non avesse seguito il "dramma di Bortuzzo", va detto che il 22enne è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava a un distributore automatico di sigarette, dopo una serata trascorsa in discoteca.

Il ragazzo era stato colpito da alcuni delinquenti, poi arrestati, per uno scambio di persona.

Da quel giorno, Manuel ha perso l'uso delle gambe ed è costretto a vivere su una sedia a rotelle.

Manuel e Lulù al capolinea

Al GFVip Manuel Bortuzzo si era avvicinato a Lulù Selassiè. Dopo avere visto alcuni suoi atteggiamenti, però, il concorrente del reality show ha deciso di mettere la parola fine alla relazione.

La scorsa settimana, il 22enne ha avuto un crollo psicofisico tanto da esagerare con i toni nei confronti della principessa. Il ragazzo ha più volte ribadito di volere essere lasciato in pace. Inoltre, ha lamentato di sentirsi oppresso dalla presenza ingombrante della coinquilina.

Bortuzzo, stanco della situazione, nella 17^ puntata ha deciso di nominare le sorelle Selassiè. Come riferito dal diretto interessato la situazione è diventata insostenibile per lui.