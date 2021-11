Domenica 14 novembre, al GFVip c'è stato un botta e risposta al vetriolo tra Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Scendendo nel dettaglio, la cantante lirica ha rimproverato la coinquilina per le faccende domestiche. Le parole utilizzate dalla 75enne, non sono piaciute all'influencer italo-americana che, a sua volta ha replicato duramente.

Lo sfogo della cantante

Mentre si trovava in cucina con Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli si è lamentata per il disordine in cucina. A detta della cantante, tutti i "vipponi" devono collaborare per mantenere pulita la casa di Cinecittà.

Ad innescare la scintilla è stato un recipiente vuoto lasciato sul lavandino da Soleil Sorge. Stanca di ripetere sempre le stesse cose, la soprano ha sbottato: "Fa finta di niente, non va bene".

Sebbene Alex Belli abbia cercato di stemperare gli animi, Katia ha ribadito il suo disappunto. A quel punto è intervenuta Soleil che, ha spiegato di avere solamente fatto quello che le era stato consigliato dalla stessa Ricciarelli. Nonostante Sorge abbia cercato di spiegarsi, la 75enne non ha accettato e ha rivelato di avere dato un altro tipo consiglio. Con tono piccato Katia ha redarguito la coinquilina: "Se fai così a casa tua allora stiamo a posto...".

Soleil sbotta

Di fronte alle insinuazioni di Katia Ricciarelli, Soleil Sorge ha alzato la voce.

La diretta interessata ha fatto sapere che nella sua abitazione regna l'ordine. Inoltre, la 27enne ha confidato che avendo visto in cucina Manila con la cantante ha pensato che entrambe stessero sistemando le stoviglie. Dunque, per non intralciarle ha preferito allontanarsi. Non contenta, Soleil ha sostenuto che Katia abbia montano un caso per nulla visto che non ci voleva niente ad aprire un po' di acqua e pulire il recipiente.

La gieffina ha chiesto più spazio a Ricciarelli, ma anziché sedere gli animi ha mandato su tutte le furie la cantante: "Non mi dire così perché non c'era nessuno".

Ricciarelli furiosa per il disordine

Stanca di discutere, Soleil Sorge ha abbandonato la conversazione. Katia Ricciarelli invece, ha proseguito il suo sfogo con Manila Nazzaro.

La cantante ha sostenuto come l'atteggiamento della 27enne sia una mancanza di rispetto verso gli altri "vipponi" del GFVip. La stessa Ricciarelli ha fatto sapere che il giorno prima, Soleil dopo avere fatto colazione ha gettato la cenere di una sigaretta all'interno di una tazza da latte. Tale comportamento per la soprano è inaccettabile: "Non siamo animali con quelli che vengono dietro a pulire".

Infine, la diretta interessata ha sostenuto che molti concorrenti del Reality Show farebbero sempre finta di non capire e questo non è più tollerato: "Parlo italiano, disprezzo totale".