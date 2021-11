Beautiful viene trasmesso dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e la domenica alle ore 14 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera statunitense ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell raccontano che Hope spiegherà a tutti di aver invitato Deacon a trovarla dopo la scarcerazione. Brooke, intanto, sarà contraria che la figlia frequenti Sharpe, nel frattempo Hope paleserà alla madre il desiderio di voler far conoscere a Deacon i suoi figli. Liam e Ridge, infine, proseguiranno a osteggiare la ragazza, mentre Sharpe confesserà a Brooke di provare ancora dei sentimenti per lei e di sognare un futuro assieme.

Hope dirà a tutti di aver invitato il padre a farle visita a seguito della scarcerazione

Le anticipazioni della fiction daily americana rivelano che il ritorno non preventivato di Deacon Sharpe urterà irrimediabilmente l'armonia in casa Forrester e potrebbe mettere in discussione il legame sentimentale tra Brooke e Ridge.

Deacon si è presentato in casa della figlia Hope lasciando sgomento Liam, il quale non era a conoscenza del fatto che la moglie e Sharpe avessero degli scambi epistolari mentre l'uomo si trovava in galera. La figlia di Brooke, però, ci terrà a precisare a tutti che è stata sua la volontà di invitare il padre a trovarla una volta che avesse scontato la pena giudiziaria.

Tale ritorno, com'era lecito attendersi, non sarà affatto gradito da Liam e Ridge.

Brooke si batterà affinché Sharpe stia lontano da Hope

Le trame statunitensi di Beautiful anticipano che Brooke si batterà affinché Deacon stia lontano da Hope, almeno sino a quando la figlia le paleserà la propria volontà di far conoscere e frequentare a Sharpe i suoi figli.

Logan, dopo aver notato quanto la figlia ci terrà ad avere accanto il padre, acconsentirà alla loro vicinanza e si farà da parte.

Discorso ben diverso, invece, per Ridge e Liam che tenteranno in ogni modo di convincere Hope a stare lontana da Sharpe.

Deacon svelerà a Brooke di provare ancora dei sentimenti per lei e di sognare un futuro assieme

Gli spoiler della soap opera americana svelano che Deacon confesserà a Brooke di non averla mai dimenticata e, di conseguenza, di provare ancora dei forti sentimenti per lei.

Sharpe, inoltre, aggiungerà di sognare un futuro assieme a Logan e a Hope, lasciando di stucco la moglie di Ridge.

Nonostante ciò, Brooke non se la sentirà di tornare sui suoi passi e continuerà a dare il proprio benestare per consentire alla figlia di trascorrere del tempo con Deacon. Hope, infine, chiederà alla madre se prova dei sentimenti per Sharpe e Logan si lascerà andare a dei piacevoli ricordi pregressi avuti con l'uomo.