Manuel Bortuzzo ha avuto una reazione piuttosto brusca nei confronti di Lucrezia Selassié (soprannominata Lulù). Il concorrente del GFVip ha sostenuto di essere stanco di ripetere sempre le stesse cose alla coinquilina: all’interno del Reality Show il 22enne non vuole nulla.

L’ira di Bortuzzo

Dopo la lettera ricevuta dalla mamma, Manuel Bortuzzo sembra avere fatto dei passi indietro nel rapporto con Lucrezia. Sebbene in un primo momento il ragazzo ha rassicurato la coinquilina, poi ha cambiato idea. Nel dettaglio, il 22enne ha cercato più volte in questi giorni ad allontanare la Principessa, spiegando la sua situazione difficile.

Di fronte all’insistenza di Lulù, però, Bortuzzo è andato su tutte le furie: “Perché sei qua? È tutto il giorno che mi vieni dietro”. Secondo il gieffino, Lulù si ostina a non voler comprendere come stiano realmente le cose. Manuel ha riferito di non essere più interessato a conoscere il “vero” carattere della Principessa lontano dal reality show. Come un fiume in piena, Bortuzzo ha urlato contro Lucrezia: “Stai zitta. Mi hai rotto il …, non capisci o non vuoi capire”.

‘Vattene, vattene, vattene’

Non contento, Manuel ha continuato ad urlare contro Lucrezia. Il diretto interessato ha fatto sapere di non credere più alla Principessa. Inoltre, il ragazzo ha spiegato di non sopportare il “troppo”.

In preda alla rabbia, il nuotatore ha chiosato: “Vattene, vattene, vattene. Sono venuto qua per rilassarmi è ancora qua sei”. Il concorrente del GFVip ha riferito di non volere al suo fianco una donna come Lucrezia. Poi, ha urlato nuovamente contro la coinquilina: “Sono pieno, posso avere i … pieni dopo due mesi?” Per il bene di entrambi, lo sportivo ha chiesto a Lucrezia di tornare ad avere un rapporto civile.

Bortuzzo ha riferito di essere stanco di subire solo perché Lucrezia non riesce a comprendere la situazione.

Infine, Manuel Bortuzzo ha tagliato corto: “Quello che c’era prima non torna”.

Lulù scoppia in lacrime

Di fronte alla sfuriata di Manuel Bortuzzo, Lucrezia è scoppiata in lacrime. La ragazza ha quasi pregato il coinquilino di tornare sui suoi passi.

Poi, ha chiesto di non farle vivere l’incubo di essere all’interno della casa come due sconosciuti. La sorella di Clarissa e Jessica si è detta convinta che Manuel sia una persona buona, ma spesso vuole apparire come un duro. Infine, la diretta interessata ha chiesto di tornare ad avere il rapporto che c’era prima.

Nonostante Lucrezia Selassiè abbia pregato Bortuzzo di continuare la conoscenza, il “vippone” è apparso irremovibile. Prima di mandare via la 23enne dalla sua stanza l ha anche lanciato in aria la scatola delle medicine che la Principessa si era impegnata a portare al coinquilino.