Lunedì 18 ottobre, nella casa del GF Vip è successo di tutto: tra i tanti temi che Alfonso Signorini ha affrontato in diretta, spicca il doloroso passato di Lulù, che a 15 anni è stata ricattata da una persona che era in possesso di sue fotografie un po' spinte. Gli spettatori del reality si sono lasciati coinvolgere da questa toccante storia, cosa che sembra non essere successa a Manuel Bortuzzo, il quale è stato aspramente criticato per non aver mostrato affetto e vicinanza alla ragazza in puntata e anche dopo.

Le confidenze nella casa del GF Vip

Nel corso della puntata del GF Vip che è andata in onda il 18 ottobre, Lulù ha avuto modo di spiegare il perché di alcuni suoi comportamenti infantili. Supportata dal conduttore, la ragazza ha raccontato che quando aveva 15 anni è stata vittima di un ricatto da parte di una persona che era in possesso di sue immagini ritenute osè.

Per sei mesi, infatti, la giovane ha tenuto per sé questo doloroso segreto, cercando di non far soffrire la famiglia e le sorelle.

Mentre la principessina etiope si commuoveva nel ricordare questo buoi periodo della sua vita, la regia inquadrava spesso Manuel, che dal salotto sembrava non avere particolari reazioni nell'ascoltare questa storia.

A notare lo scarso coinvolgimento di Bortuzzo, sono stati anche molti spettatori del reality-show, gli stessi che si sono esposti sui social network per criticare l'atteggiamento apparentemente poco empatico del 22enne nei confronti di colei che ha frequentato fino a una decina di giorni fa.

Gli attacchi al concorrente del GF Vip

Tra i tanti messaggi che sono stati scritti su Twitter sulla storia di Lulù e sulla "non reazione" di Manuel, spiccano quelli di chi col passare dei giorni sta cambiando idea sulla ragazza, arrivando a giustificare gli atteggiamenti che ha avuto quando faceva "coppia" col nuotatore.

"Lui è un iceberg", "Sta usando il bicchiere d'acqua per bagnarsi gli occhi, ridicolo", "Anaffettivo e glaciale", "La sua freddezza dopo aver visto il video su Lucrezia, è disarmante.

Mi ha delusa", "Lui totalmente impassibile", "Spero che lei lo ignori fino alla fine del programma", questi sono solo alcuni dei pensieri che gli spettatori del GF Vip hanno espresso su uno dei momenti più discussi dell'ultima puntata che è andata in onda.

Stando a quello che hanno raccontato alcuni fan, Manuel non avrebbe dimostrato affetto e vicinanza alla principessina neppure dopo la fine della diretta: tra i due, infatti, pare non ci sia stato neanche un abbraccio durante la notte.

I dubbi sulla principessa del GF Vip

In questa vicenda, Manuel non è l'unico a essere stato preso di mira dagli attenti spettatori del GF Vip.

Tra coloro che hanno seguito con attenzione il racconto di Lulù sul ricatto che ha ricevuto quando aveva 15 anni, ci sono anche dei fan rimasti scettici, soprattutto perché lei di recente ha reso pubblica una cosa che è abituata a fare con tutti i ragazzi che frequenta.

In un video che alcuni utenti di Twitter hanno condiviso l'altra sera, si sente Lucrezia informare Gianmaria del fatto che nella galleria del suo telefonino sarebbe presente una cartella che contiene le fotografie dei "corpi svestiti" (in realtà lei parla proprio di un particolare anatomico sul quale si concentra) degli uomini con i quali ha avuto a che fare, le stesse che poi mostrerebbe sia alla mamma che alle sorelle.

Nell'ascoltare questo aneddoto, molti si sono chiesti come faccia la principessina a fare una cosa del genere a tutti i suoi ex se lei per prima è stata vittima di un ricatto fotografico quando aveva solamente 15 anni.