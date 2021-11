Gli spoiler della famosa soap opera turca Love is in the Air riservano diverse sorprese per i fan. Nelle puntate che andranno in onda dal 15 al 19 novembre, Eda indagherà riguardo la gravidanza di Selin, ma alla fine si scoprirà che il figlio della donna non è di Serkan come tutti pensavano inizialmente. Quando Serkan scoprirà della novità non potrà fare altro che essere felice e andrà a festeggiare insieme alla sua amata. Con l'occasione i due decideranno di tatuarsi le loro iniziali.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda, Melek e Ceren seguono Selin

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Serkan sarà sempre più legato alla bella Yildiz, mentre Selin si recherà all'ospedale e sarà seguita da Eda, Melek e Ceren. Le tre cercheranno di scoprire se la donna è davvero incinta, ma alla fine non riusciranno ad avere la conferma. In seguito Selin ordinerà a Eda di non rivelare a nessuno della sua gravidanza. Melek e Ceren, però, avranno il sospetto che Selin stia usando una strategia per spingere Eda a lasciare definitivamente Serkan. Successivamente Aydan incontrerà Kemal: la donna sarà assai confusa, poiché sarà ancora innamorata, ma allo stesso tempo vorrà mantenere le distanze.

Eda tradisce la promessa fatta a Selin

Eda non manterrà la promessa fatta a Selin e annuncerà a tutti che la sua rivale in amore è incinta. In seguito Aydan si recherà a casa di Selin, la quale sembrerà intenzionata ad abortire: la donna cercherà in tutti modi di tranquillizzare la giovane e le darà il suo sostegno. Serkan, invece, sarà desideroso di chiarire la situazione con Eda, così chiederà alla sua amata di vedersi a casa sua.

Dopo il confronto, i due passeranno la notte insieme, ma al risveglio Bolat riceverà una brutta sorpresa: l'uomo troverà una lettera, nella quale Eda gli dice addio per sempre. Serkan non accetterà le parole della sua amata e si precipiterà all'aeroporto per fermarla, ma una volta arrivato penserà che Eda sia ormai partita per New York e per il forte dolore perderà i sensi.

Serkan scopre di non essere il padre del figlio di Selin

Serkan verrà portato in ospedale, dopo aver perso conoscenza in aeroporto e verrà sottoposto a vari esami. Nel frattempo Eda incontrerà Selin e ascolterà una telefonata tra lei e Deniz, grazie alla quale scoprirà tutta la verità riguardo la gravidanza della sua rivale e appurerà che il figlio che porta in grembo la donna non è di Serkan, bensì di qualcun altro. Successivamente anche Bolat verrà a sapere di non essere il padre del nascituro, così festeggerà la notizia con la sua amata: con l'occasione i due si faranno fare un tatuaggio di coppia con le loro iniziali.

Serkan acquista una nuova moto e la prova con Eda

Aydan eviterà le telefonate di Kemal, mentre Ayfer e Seyfi cercheranno di convincerla a dare una possibilità a questo amore.Presso lo studio Art Life, Engin e Piril non riusciranno a capirsi. Infine, Serkan farà un giro con la sua nuova moto e andrà a prendere Eda: il nuovo acquisto dell'imprenditore farà grande scalpore tra i suoi conoscenti.