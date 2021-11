È giunta di nuovo al capolinea l'unica frequentazione iniziata finora nella casa del GF Vip. Stanco dell'insistenza di Lulù e della sua continua ricerca di attenzioni, Manuel ha perso la pazienza e ha chiuso definitivamente anche ad un futuro insieme lontano dalle telecamere.

La principessina non ha accettato il distacco da Bortuzzo, infatti ha pianto in sua presenza per diverse ore. Peccato, però, che Lucrezia non abbia capito che quest'atteggiamento non ha fatto altro che peggiorare ulteriormente la situazione.

Manuel si allontana da Lulù, lei non ci sta

Dopo un paio di settimane di pace, è di nuovo tensione tra Manuel e Lulù. Da lunedì 8 novembre, ovvero da quando mamma Rossella l'ha messo in guardia sui comportamenti troppo oppressivi della principessina, Bortuzzo ha avuto un atteggiamento più distaccato che non è andato bene alla ragazza.

In questi ultimi giorni, infatti, Selassié ha letteralmente inseguito il 22enne tra le mura della casa di Cinecittà, continuando a chiedergli confronti, dialoghi e spiegazioni sul perché del suo improvviso cambiamento.

L'11 novembre, il nuotatore ha deciso di mettere in pausa la loro conoscenza, promettendo alla giovane che avrebbero potuto riprenderla al termine del programma.

Nonostante ciò, di recente la situazione è precipitata e la coppia sembra ormai essere "scoppiata".

Manuel respinge malamente la principessina del GF Vip

Nella giornata che ha preceduto la puntata del GF Vip del 12 novembre, Lulù ha provato a parlare con Manuel molte volte, arrivando a seguirlo per tutta la casa, anche in magazzino e fuori dal confessionale.

Nel pomeriggio, quando Bortuzzo si è rifugiato nella sua camera privata per un riposino, la giovane si è ripresentata davanti a lui per cercare un punto d'incontro.

Con un tono alterato e inedito (è la prima volta che il 22enne perde la pazienza in modo così evidente) lo sportivo ha allontanato la principessina, sempre più insistente e alla ricerca di attenzioni fisiche che lui non intende darle.

"Perché sei qui? È tutto il giorno che mi segui e che ti dico di lasciarmi in pace. Tu non mi ascolti, io ti dico le cose e non capisci", ha tuonato il concorrente triestino del reality Mediaset in preda ad un attacco d'ira.

Manuel si è lamentato del fatto che da due mesi a questa parte non fa altro che ripetere a Lucrezia le stesse cose. Lei, volontariamente o meno, continua a commettere degli errori che lo stanno inevitabilmente allontanando.

È finita tra i due giovani protagonisti del GF Vip

"Io non vedo più il bello in questa cosa, non so come sei fuori", ha proseguito Bortuzzo davanti ad una Lucrezia in lacrime.

La principessina etiope ha cercato di giustificare i suoi atteggiamenti oppressivi con lo stress che deriva dal vivere da reclusa nella casa del GF Vip.

Manuel però non ha voluto sentire ragioni e l'ha gelata: "Vattene. Ti dico di lasciarmi in pace e non lo fai".

"Ma io posso vivere con una donna così al mio fianco? No, fine", ha proseguito il nuotatore nel pomeriggio del 12 novembre. Lo sportivo ha sottolineato che i bei momenti che ha vissuto con Lulù non torneranno, dunque è bene che ora lei si concentri esclusivamente sul percorso nella casa e su nient'altro.

La ragazza ha implorato Manuel di darle un'ultima possibilità, promettendogli che d'ora in avanti cambierà e sarà come lui vuole, ma neppure questo è servito. L'accesa discussione si è conclusa con Bortuzzo che ha lasciato la camera arrabbiato e Lucrezia Selassié in lacrime che è corsa a farsi consolare dalla sorella Clarissa.

Confrontandosi con l'amico Aldo, il 22enne ha ammesso che nella sua vita non gli era mai capitato di perdere la pazienza per una cosa così poco importante, per questo ora è deciso più che mai a non tornare indietro.