Lulù scoppia in lacrime per Manuel e arriva a pregarlo in ginocchio. È questa l'ultima scena che si è verificata poche ore fa all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. La giovane principessina, dopo l'ennesima discussione con Bortuzzo sfociata in una vera lite, non ha trattenuto le lacrime, ma questa volta la reazione del nuotatore è stata molto dura e si è lamentato duramente dell'atteggiamento della ragazza.

Lulù e Manuel ai ferri corti nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Manuel aveva chiesto espressamente a Lulù di essere lasciato in pace all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Il nuotatore aveva chiesto i suoi spazi e soprattutto di poter stare un po' per conto suo, così da poter riflettere e pensare da solo.

Una richiesta che non è stata accolta positivamente da Lulù, che sentendosi rifiutata da Bortuzzo ha continuato a cercarlo, fino ad arrivare a piombare in camera del ragazzo mentre stava riposando.

A quel punto la reazione di Manuel non è stata delle migliori. Il nuotatore ha ribadito di aver chiesto a Lulù di essere lasciato da solo e dopo aver perso le staffe e il controllo della situazione, ha gettato per terra la borsetta della ragazza contenente all'interno le sue cose.

Lulù piange in ginocchio per Manuel

Un gesto molto forte quello di Manuel che è apparso a dir poco stremato dal modo di fare della principessina, che continua a non lasciargli scampo.

Sta di fatto che, dopo l'ennesimo rifiuto di Bortuzzo, Lulù è scoppiata in lacrime e questa volta si è lasciata andare a un episodio che ha scatenato grandi polemiche in rete.

La ragazza è arrivata a pregare Manuel in ginocchio mentre piangeva disperata e gli chiedeva di non andare via e di permetterle di chiarire la sua posizione e il suo punto di vista.

Anche Alfonso Signorini tira una frecciatina a Lulù

Insomma una situazione che sembra essere diventata davvero insostenibile per Manuel Bortuzzo, che all'interno della casa del GF Vip non riesce più a nascondere il suo disagio e il suo malcontento per quanto sta accadendo con Lulù.

Anche Alfonso Signorini, durante il promo per la nuova puntata serale del reality show in onda nella serata del 12 novembre, ha ammesso che ormai Manuel è arrivato al limite di questa situazione e che non riesce più a gestirla.

Cosa succederà a questo punto? C'è da scommettere che il conduttore del GF Vip proverà a capire di più nel corso degli appuntamenti serali del reality show e non si esclude che lo stesso Manuel possa chiedere a Lulù di stargli alla larga e di mettere la parola fine al loro rapporto, che sembra essere diventato fin troppo ingombrante per il ragazzo.