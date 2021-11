Nicola Pisu è finito al centro di una polemica. Scendendo nel dettaglio, alcuni utenti hanno sostenuto che il concorrente abbia pronunciato una bestemmia al Grande Fratello Vip. A quanto pare, però, le cose non starebbero affatto così. Un video presente su Twitter ha scagionato il figlio di Patrizia Mirigliani.

L'episodio incriminato

Il percorso di Nicola all'interno della casa più spiata d'Italia è caratterizzato da alti e bassi. Il ragazzo è ai ferri corti con Miriana Trevisan, nonostante le abbia dichiarato i suoi sentimenti. Ma non solo, a complicare il percorso del gieffino c'è stato anche un problema di salute.

Dopo giorni di sofferenza fisica per il 32enne, è intervenuto un medico. L'esperto ha invitato il figlio di Patrizia Mirigliani a stare a riposo e gli ha prescritto delle iniezioni di antidolorifico.

Sebbene Nicola abbia preso alla lettera le prescrizioni del medico, sabato 6 novembre ha deciso di partecipare alla festa organizzata dagli autori. Durante la serata, però, il 32enne si è seduto sul divano in veranda per il dolore alla schiena. A causa del malessere, alcuni utenti hanno pensato che il "vippone" abbia pronunciato una bestemmia. Un utente ha ammesso di essersi sentita offesa per la parola blasfema pronunciata dal figlio di Patrizia Mirigliani.

La verità su Pisu

A quanto pare, però, le cose non starebbero affatto come denunciato dall'utente.

In un video presente su Twitter, si vede Nicola sofferente per il dolore provato alla schiena. Tuttavia, il ragazzo non si è lasciato andare ad alcuna parola blasfema. Nel dettaglio, il diretto interessato ha affermato una parola in gergo: "Mannaggia alla madosca". Nel momento in cui il 32enne avesse pronunciato un'imprecazione sarebbe stato squalificato dal GFVip.

Per regolamento infatti, è severamente vietato pronunciare bestemmie all'interno della casa di Cinecittà. Visto che sui social è apparso un video che scagiona il figlio di Patrizia Mirigliani, il 32enne potrà continuare il percorso al Reality Show di Canale 5.

Miriana e Nicola: la situazione

Nella giornata di sabato 6 novembre, Miriana e Nicola hanno avuto l'ennesimo confronto-scontro.

In particolare, il ragazzo ha fatto sapere di non riuscire più a tollerare la situazione che si è venuta a creare all'interno della casa. Inoltre, Pisu ha ribadito i suoi sentimenti verso la showgirl. Lo stesso Nicola ha confidato di non essere un giocattolo tale da poter "manovrare" i suoi sentimenti. Dal canto suo, Trevisan è sembrata irremovibile. La diretta interessata ha precisato di essere attratta dal coinquilino, ma di non volere alcun approccio fisico davanti alle telecamere. Inoltre, Miriana ha sostenuto che lei non riesce a innamorarsi così facilmente.

Nonostante il nuovo confronto, i due "vipponi" non sono riusciti a trovare un punto d'incontro.