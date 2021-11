Nicola Pisu rischia di essere squalificato dal rinnovato Gf vip, alla luce di un video diventato nelle ultime ore virale in rete, in cui lui sembra lasciarsi andare a un'esternazione blasfema, a detta degli utenti. Il filmato immortala il gieffino nel mezzo di un momento di relax condiviso nella Casa, nel weekend di inizio novembre 2021. Pisu avrebbe consumato quella che il web segnala ora, in massa, come una bestemmia contro la Madonna. Pertanto, il gieffino rischia di vedersi presto costretto a lasciare la Casa per un'eventuale squalifica dal reality dei vip, condotto da Alfonso Signorini.

Gf vip, Nicola Pisu e il momento incriminato

Mancano poche ore all'attesa nuova puntata del Gf vip 6 in corso, più precisamente la 17^, prevista per l'8 novembre 2021 su Canale 5, e intanto monta l'ipotesi squalifica dal gioco di Nicola Pisu. Il caso esplode in queste ore, via social, per un video che ritrae il figlio dell'organizzatrice storica di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, mentre -a detta degli utenti- sembrerebbe imprecare contro la Madonna, nel daytime del reality registratosi sabato 6 novembre 2021. Se fosse confermata l'ipotesi bestemmia, con il video al vaglio degli autori del reality, allora Pisu potrebbe essere automaticamente squalificato dal programma, come da regolamento del gioco.

La presunta bestemmia

La frase incriminata, che è ora oggetto di discussione e per cui si invoca in massa, nel web, la squalifica dal Gf vip 6 di Nicola Pisu, è stata pronunciata nel bel mezzo di un momento all'insegna del divertimento nella Casa. Il gieffino, nel sedersi su un divano nella comfort-zone del celebre bunker di Cinecittà, ha a quanto pare accusato un fastidio fisico, lasciandosi scappare - come segnala il web sui social- la compromettente esclamazione: “Mannaggia la Mados*a!”.

Via social, tra gli utenti c'è chi, rispetto alle presunte parole incriminate di Nicola Pisu, si auspica che la produzione Mediaset provveda a squalificare quest'ultimo come si verificò per Stefano Bettarini al Gf vip 5 nel 2020.

"L'anno scorso Bettarini ha detto Porca Mados* non terminandola, ed è stato espulso. Il punto è questo", scrive in un tweet un utente perentorio, a corredo di un repost del video in circolo sui social, ai danni di Pisu.

Esplode il caso squalifica

Alla luce del video incriminato, per una gran parte il web ora invoca in massa la squalifica dal Gf vip 6 per Nicola Pisu. Qualora, quindi, il gieffino dovesse ricevere la comunicazione di uscita imminente dal gioco, non si tratterebbe del primo caso di squalifica per bestemmia nello spin-off del Grande Fratello dedicato ai vip.

Non ci resta, quindi, che attendere i nuovi appuntamenti tv del reality, per sapere se Nicola sarà squalificato dal gioco.