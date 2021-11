Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole per la settimana 15-19 novembre 2021. Le puntate andranno come sempre in onda su Rai 3 alle 20:45 circa e in streaming su RaiPlay, dove possono essere viste anche in replica. Episodi chiave quelli della penultima settimana del mese. Mattia è ormai braccato su più fronti, ma occorre fermarlo prima che sia troppo tardi. Intanto, Chiara avrà un grave incidente d'auto che la costringerà a sottoporsi a un intervento d'urgenza. Venuto a sapere della notizia, Nunzio si precipiterà a Napoli. Attenzione a Filippo che, proprio quando sarà felice di aver ritrovato la serenità in famiglia, vedrà la sua vita di nuovo sconvolta.

Un Posto al sole, anticipazioni dal 15 al 19 novembre 2021

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racabati) siu renderanno conto di quanto sia pericoloso Mattia (Andrea Pacelli), capace di aggredire Diego e poi sparire nel nulla. Savelli va fermato il prima possibile, prima che qualcuno finisca nuovamente nella sua rete.

Nonostante abbia apprezzato il tentativo del compagno di cambiare per lei, Marina (Nina Soldano) sarà gelosa di Lara (Chiara Conti), al centro delle attenzioni di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). In realtà, Ferri sta indagando su di lei per scoprire il vero motivo del suo ritorno in città.

Chiara ha un grave incidente d'auto

La piccola Irene (Greta Putaturo) soffre da quando è arrivata la sorellina Elisabetta, sentendosi messa da parte da mamma e papà.

Sarà così che nelle prossime puntate di Un Posto al sole, la piccolina deciderà di scappare di casa.

Chiara avrà un gravissimo incidente d'auto con suo padre. La giovane dovrà sottoporsi a un interventi d'urgenza, mentre per suo padre Petrone la situazione si farà drammatica. Saputo della notizia, Nunzio si precipiterà a Napoli per stare accanto a Chiara, che non ha mai dimenticato.

Intanto, Roberto continuerà a fare il doppio gioco e, consapevole della gelosia di Marina e della sua crisi matrimoniale, non smetterà di provocarla.

Filippo sta per vedere stravolta la sua vita, spoiler Un Posto al sole

Susanna e Niko progettano la loro vita insieme dopo i lunghi giorni in ospedale e non vedono l'ora di vivere a pieno il loro amore.

Non si può dire altrettanto di Filippo, nonostante abbia da poco ritrovato la sua serenità famigliare.

Pe fortuna, Irene verrà ritrovata. Anche se Serena e Sartori saranno sollevati, una nuova tempesta sta per abbattersi su di loro. Come rivelano infatti le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate dal 15 al 19 novembre 2021, Filippo sta per vedere nuovamente stravolta la sua vita.

Infine Niko, allo studio, è sempre più oberato di lavoro e non sa come cavarsela da solo. Stando alle indiscrezioni che girano sul web, pare che il giovane avvocato possa dare una possibilità ad Alberto (Maurizio Aiello), alla ricerca di una nuova occupazione.