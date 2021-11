Il rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu sembra essere arrivato ai ferri corti. Nella giornata di sabato 6 novembre, i due concorrenti del GF Vip hanno avuto l'ennesimo confronto.

Il 32enne ha affermato che non riesce più a sopportare il distacco nei suoi confronti della donna di cui si è innamorato. Dal canto suo, la showgirl ha invitato il figlio di Patrizia Mirigliani a vivere la sua esperienza lontano da lei.

Lo sfogo del gieffino

Dopo l'allontanamento da Miriana Trevisan, Nicola Pisu ha deciso di tornare sui suoi passi. Sabato 6 novembre, il concorrente trentino ha confidato alla coinquilina che sta male e che non riesce a sopportare la situazione venutasi a creare nella casa del GF Vip.

Come spiegato dal 32enne, i suoi sentimenti sono talmente forti da non riuscire a nasconderli. Di fronte alla richiesta della conduttrice napoletana di viversi quest'esperienza con serenità, Nicola ha replicato: "Ho la mia sensibilità, non dipendo da te ma è il mio stato d'animo".

Il figlio di Patrizia Mirigliani ha aggiunto che non riesce ad interessarsi alle dinamiche del Reality Show perché in questo momento non è sereno. Infine ha confessato che quando è follemente innamorato di una donna non riesce a fare finta di nulla: "Con ogni sguardo che mi fa, io mi sciolgo".

La replica della showgirl

Dopo avere ascoltato le parole di Nicola, Miriana ha espresso il suo punto di vista: "Avevano ragione a dirmi che ti avrei potuto far soffrire".

Trevisan ha ammesso di essere arrabbiata con se stessa perché ha voluto trattare Pisanu da uomo. Al contrario, forse avrebbe fatto meglio a troncare la conoscenza fin da subito, nonostante anche lei sentisse una certa attrazione.

La showgirl partenopea ha detto al figlio di Patrizia Mirigliani che anche lei sta soffrendo per questa situazione: "Mi fa paura questa cosa perché ho paura di farti del male".

Inoltre Miriana si è detta scettica sui sentimenti sbandierati da Nicola: "Io non mi innamoro così, è un amore non contraccambiato". Infine, la gieffina ha invitato il coinquilino a spezzare una lancia in suo favore con gli altri concorrenti, poiché in diversi sostengono che sia stata proprio Trevisan a prendersi gioco di Pisu.

Il consiglio di Lulù Selassié

Mnetre Nicola e Miriana si stavano chiarendo, nella stanza arancione era presente anche Lulù Selassié. La principessa è intervenuta per provare a stemperare la tensione e per dare un consiglio al 32enne: "Non potete tornare ad avere il rapporto di prima?".

Secondo Lucrezia, infatti, la cosa migliore per affrontare questa situazione complicata è quella di tornare ad avere un rapporto meno impegnativo. Infine ha sottolineato che i continui confronti e litigi non hanno alcun risvolto positivo.

Lulù ha consigliato a Pisu di essere più collaborativo e di rispettare la decisione di Miriana.