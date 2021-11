L'amicizia speciale tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu nata al GFVip sembra che stia vivendo un momento di crisi. Dopo l'ennesimo "muro" messo dalla showgirl, il figlio di Patrizia Mirigliani si è sfogato con alcune coinquiline. Nel dettaglio, Nicola ha riferito di non essere un giocattolo che può essere programmato secondo le richieste di Trevisan.

Lo sfogo di Pisu

Nicola Pisu ha provato in tutti i modi a corteggiare Miriana Trevisan, ma senza successo. Sebbene la showgirl abbia ammesso di essere attratta dal 32enne, al tempo stesso ha precisato di non volere andare oltre davanti alle telecamere.

In seguito all'ennesimo "paletto" messo dalla showgirl, Nicola ci è rimasto male. Il diretto interessato ha dato adito ad uno sfogo con Francesca Cipriani e Clarissa Selassié. Scendendo nel dettaglio, il figlio di Patrizia Mirigliani ha sostenuto che Miriana non riesce ad essere chiara nei suoi confronti: "Non sono venuto qui a farmi prendere in giro da nessuno". Come spiegato dal ragazzo, spesso Trevisan gli dice che lontano dai riflettori sarà pieno di donne. A detta di Pisu, questo è un discorso immaturo poiché lui si è già dichiarato per Miriana. Inoltre, Nicola ha fatto presente che la showgirl gli dice sempre di frequentarsi lontano dal GFVip. A tale proposito, il diretto interessato ha sbottato: "Non sono un giocattolo".

Il giovane non riesce a mettere in stand-by i suoi sentimenti per poi riprenderli al termine del Reality Show di Canale 5.

Deluso per l'atteggiamento della coinquilina, Pisu ha ribadito che Miriana deve capire cosa vuole realmente. Nel momento in cui deciderà di allontanarsi da lui, Nicola non farà altro che cancellarla dalla sua vita e mettersi da parte.

Infine, il gieffino ha tagliato corto: "Dice sempre che sono troppo piccolo, ma mi sembra di essere più maturo di lei".

Nicola vorrebbe lasciare il reality show

In un secondo momento, Nicola Pisu nella stanza arancione ha ripreso l'argomento con Jo Squillo e Gianmaria Antinolfi. Il diretto interessato ha confidato che l'ultima discussione avuta con Miriana Trevisan lo ha destabilizzato.

Per questo motivo il 32enne è deciso a lasciare il reality show: "Venerdì voglio uscire di qua". Il giovane ha spiegato di non riuscire più a reggere una situazione del genere. Dunque, preferisce abbandonare il GFVip piuttosto che continuare ad avere delle discussioni con la sua "amata".

In occasione dell'ennesima discussione, Miriana si è lamentata della freddezza del coinquilino. Nonostante le premesse, però, la showgirl ha invitato il 32enne a non andare oltre davanti alle telecamere poiché c'è suo figlio e sua mamma che la guardano.