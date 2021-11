L'appuntamento con la soap Un posto al sole prosegue nella settimana che va dal 6 al 10 dicembre 2021 con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera di Rai 3 rivelano che ci sarà spazio per le preoccupazioni di Franco in merito alla situazione di suo figlio Nunzio. Occhi puntati anche su Silvia e Michele che, ormai, si ritroveranno sul punto di dirsi addio definitivamente.

Michele chiude con Silvia e vuole andare via: anticipazioni Un posto al sole 6-10 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 6 al 10 dicembre 2021, rivelano che per Michele e Silvia arriverà la resa dei conti finale.

I due coniugi, dopo aver capito di essere in profonda crisi e che ormai la loro relazione non può più andare avanti, decideranno di dirsi addio definitivamente.

Michele arriverà a prendere anche una drastica decisione radicale che riguarderà il suo futuro e il suo soggiorno a Napoli.

Gli spoiler delle prossime puntate della soap opera, rivelano che l'uomo sentirà il bisogno e la necessità di allontanarsi dalla città che gli ha causato non poche sofferenze nel corso dell'ultimo periodo. Proprio per questo motivo, penserà di lasciare la città e di trasferirsi con sua figlia Rossella.

Franco in ansia per il futuro del figlio: spoiler Un posto al sole

Occhi puntati anche su Franco: le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 6-10 dicembre 2021, rivelano che l'uomo comincerà ad essere molto preoccupato per quello che sarà il futuro di suo figlio Nunzio, rientrato a Napoli da poco.

Le ansie di Franco, però, finiranno per rendere particolarmente nervoso Nunzio al punto che tra padre e figlio ci sarà un nuovo acceso scontro verbale. Quale sarà a questo punto la reazione del ragazzino?

Spazio anche alle vicende sentimentali di Vittorio, che comincerà a sentirsi sempre più stressato e a tratti oppresso da Speranza.

Quest'ultima, infatti, ormai non nasconde più il suo interesse nei confronti del giovane ragazzo.

Proprio per questo motivo, Vittorio deciderà di mettersi all'opera per studiare un piano col quale sbarazzarsi definitivamente della ragazza e, in questo modo, mettere la parola fine al loro rapporto, dato che non ha intenzione di intraprendere una relazione con Speranza.

Insomma cinque nuovi appuntamenti ricchi di colpi di scena e sorprese per tutti gli abitanti di Palazzo Palladini e anche per gli spettatori che, tutte le sere, seguono con attenzione gli episodi di Un posto al sole su Rai 3.

Ascolti sempre al top per Un posto al sole che non cambia programmazione

La soap opera, infatti, continua ad essere uno dei programmi di punta della programmazione serale, con una media che supera la soglia di 1,8 milioni di spettatori a serata e uno share che arriva all'8% con picchi di oltre il 10% durante la messa in onda.

E sono stati proprio gli ottimi ascolti di Un posto al sole a far desistere i vertici Rai dall'idea di sostituire la soap con un nuovo talk show politico che, inizialmente, avevano pensato di programmare nell'access prime time a partire dal 2022.

Dopo un bel po' di polemiche che sono nate sul web e sui social, la Rai è tornata indietro sui suoi passi e alla fine ha scelto di non modificare più la programmazione della soap, la quale proseguirà la sua regolare messa in onda nella solita e consueta fascia oraria serale, anche per tutta la prossima stagione televisiva.

Una gran bella notizia che ha fatto tirare un "sospiro di sollievo" ai tantissimi fan e spettatori di questo prodotto storico in onda da ben 25 anni sulle reti Rai.