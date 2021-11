Non c'è pace per Alex Belli che continua ad essere al centro delle polemiche in questo Grande Fratello Vip 6. L'attore, in queste ultime ore, si è trovato costretto ad affrontare un tesissimo incontro con sua moglie Delia Duran, la quale non ha per niente gradito l'atteggiamento dell'uomo nei confronti di Soleil Sorge ed ha ammesso di essere profondamente delusa. A scatenare la rabbia di Delia, anche i "baci cinematografici" che in queste settimane suo marito si è scambiato con Soleil e Sophie. Tuttavia, questa mattina, Alex ha scaricato le colpe sulle due ragazze presenti in casa.

La verità di Alex sui baci con Sophie e Soleil al GF Vip

Nel dettaglio, il confronto tra Alex e sua moglie non è stato proprio dei migliori. Delia è stata molto dura nei confronti del marito, ammettendo di essere delusa e amareggiata dal suo atteggiamento e non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo neppure nei confronti di Soleil Sorge.

La moglie di Alex, infatti, è stata molto dura nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne, tanto da sostenere che dovrebbe vergognarsi perché si è lasciata andare oltre con un uomo sposato.

Sotto la lente di ingrandimento sono finiti anche i famosi "baci cinematografici" che durante la notte di Halloween, Alex si è scambiato con Solei e Sophie.

Alex Belli prova a scaricare le colpe dei baci al GF Vip

Sebbene l'attore non si fosse tirato indietro pur essendo sposato e consapevole del fatto che sua moglie da casa avrebbe visto tutta la scena, in queste ore ha provato a scaricare la colpa su Soleil e Sophie, quasi come se lo avessero "costretto" a mettere in piedi quella scena.

Alex, parlando in casa con la principessina Jessica, ha raccontato la sua versione dei fatti in merito alla fatidica scena dei baci che ci sono stati con le due ex protagoniste di Uomini e donne, durante la notte di Halloween.

"Mi fanno: ma come si danno i baci cinematografici? Allora ho spiegato tutto e poi mi dicono: dai, facci vedere come si da un bacio cinematografico.

È solo un gioco", ha raccontato Alex riportando così quelle che sarebbero state le parole di Soleil e Sophie in quella occasione.

I fan social del GF Vip sbottano contro Alex

Peccato, però, che questo racconto dei fatti ha indispettito il pubblico social e in moltissimi si sono scagliati duramente contro Alex Belli dopo che ha provato a scaricare le colpe di quel bacio sulle ragazze.

Alex tu non sei un Uomo, sei proprio falso viscido!

Ora la colpa del bacio cinematografico è di Soleil e Sophie?

Fra l'altro è stato lui ad acchiappare Soleil per baciarla!

Raga qualcuno andasse fuori da quella casa ad urlare! #gfvip pic.twitter.com/NBHoF9uOSd — Catia (@catiuz92) November 6, 2021

La scena, infatti, non andò proprio in quel modo dato che Alex fu il fautore di quei baci cinematografici che poi diede sia a Sophie che Soleil.

"Alex tu sei falso e viscido. Fu lui ad acchiappare Soleil per baciarla", ha sbottato un fan del GF Vip 6 puntando così il dito contro l'attore.