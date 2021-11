Al termine della puntata del GF Vip che ha "condannato" all'eliminazione la sorella Clarissa, Jessica ha avuto un crollo. Chiacchierando con alcune compagne d'avventura, la ragazza si è lasciata andare ad alcune riflessioni che la regia ha censurato perché riguardavano ciò che verrebbe detto nel segreto del confessionale.

La maggiore delle Selassié sostiene che gli addetti ai lavori non avrebbero simpatia né per lei né per le altre due principesse, tant'è che in diretta sarebbero state messe in difficoltà con video montati ad hoc in cui attaccavano Katia e gli altri senior del gruppo.

Lo sfogo dopo la diretta del GF Vip

La puntata del GF Vip che è andata in onda il 29 novembre è stata molto difficile per le sorelle Selassié: Clarissa è stata eliminata, Lulù ha avuto un crollo nervoso e ha subito un provvedimento disciplinare per le offese che ha rivolto al programma, e Jessica si è messa contro gli adulti del gruppo.

Terminata la diretta, la maggiore delle principesse ha provato a spiegare cosa intendeva quando ha detto che secondo lei dovrebbero andare avanti i giovani del cast e non i senior (che sono in maggioranza e, a suo avviso, annoiano i telespettatori).

Nel dialogare con Carmen, la ragazza ha svelato un retroscena interessante di ciò che avviene quando va a sfogarsi in confessionale.

L'affondo di Manila alle giovani del GF Vip

"Loro non mi sopportano", ha esordito Jessica nel suo sfogo all'interno della casa di Cinecittà. Il "loro" menzionato dalla concorrente è riferito agli autori che interagiscono con i concorrenti del GF Vip solo tramite la voce, ovvero quando vengono convocati nell'unica stanza isolata della casa per commentare ciò che accade durante le giornate.

"In confessionale mi dicono sempre di stringere, infatti in puntata non mostrano mai miei video. Solo oggi l'hanno fatto ed era pure tagliato", ha evidenziaro la maggiore delle Selassié prima che la regia censurasse il resto del suo discorso e venisse proposta un'altra inquadratura.

Una delle principesse del cast, dunque, è certa del fatto che gli addetti ai lavori non vedano di buon occhio né lei né le sorelle, tant'è che il 29 novembre Lulù è stata rimproverata per delle uscite poco carine simili a quelle di altri inquilini che, però, non sono mai stati puniti.

Lo scontro generazionale al GF Vip 6

Jessica ha difeso a spada tratta le sorelle e i giovani del cast, e questo le è costato le nomination di alcuni veterani come Katia Ricciarelli.

Il discorso che la principessa ha fatto su chi meriterebbe di più di restare nella casa (secondo la ragazza lei, Manuel, Sophie e gli altri ventenni dovrebbero avere più spazio rispetto a chi ha già lavorato in televisione per anni) ha scatenato anche la reazione di Manila.

Al termine della puntata del GF Vip del 29 novembre, l'ex Miss Italia ha tuonato: "Questo è un programma per Vip e loro non lo sono. Dovrebbero ringraziare già di essere qui e invece pretendono di rimanere a discapito di noi che siamo vecchi. Ma che discorso è?".

Anche Lulù non sta vivendo un periodo sereno: il crollo nervoso che ha avuto durante la diretta le è costato l'ennesima nomination e una strigliata da parte di Bortuzzo. Stranito dalla sceneggiata che Lucrezia ha fatto quando ha scoperto che una tra lei e Clarissa sarebbe stata eliminata, Manuel ha preso le distanze dicendole: "Mi dissocio dai tuoi comportamenti da pazza. Non ascolti le persone e poi accusi me di non farlo con te? Ma vattene, lasciami vivere".

A riprova del fatto che il 22enne non intende più avere nulla a che fare con Lulù c'è la sua scelta di votarla in confessionale con tanto di precisazione ad Alfonso Signorini sul non voler più essere accostato alla coinquilina.