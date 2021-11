Soleil Sorge continua a tenere banco all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L'ex volto di Uomini e donne è costantemente al centro delle critiche e delle polemiche: questa volta è finita nell'occhio del ciclone perché si è rifiutata di lavare i piatti, nonostante fosse il suo turno e spettasse a lei pulire la cucina.

Come se non bastasse, Soleil si è divertita anche a sbeffeggiare le altro donne della casa di Cinecittà che si sono messe all'opera per pulire tutto dopo la festa organizzata per Miriana Trevisan.

Soleil Sorge si rifiuta di lavare i piatti al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, tutto è successo dopo la festa di compleanno che è stata preparata dai concorrenti e dalla produzione del reality show per Miriana Trevisan.

I concorrenti si sono sbizzarriti preparando diversi piatti, un dolce per festeggiare la showgirl e accumulando un bel po' di piatti, stoviglie e pentole da lavare.

Quella sera spettava a Soleil Sorge pulire la cucina ma l'ex volto di Uomini e donne, dopo una serata divertente in cui ha alzato anche un po' il gomito con qualche bicchiere di vino in più, si è rifiutata di lavare i piatti.

Le altre donne della casa, tra cui Carmen Russo, Manila Nazzaro e le principessine si sono subito messe all'opera per sistemare la cucina e metterla in ordine dopo la festa.

'Adesso pulisci', sbotta Soleil Sorge contro le altre gieffine della casa

Tutte, però, hanno notato l'assenza di Soleil Sorge che quella sera avrebbe dovuto lavare i piatti: la giovane influencer si è rifiutata categoricamente di farlo e come se non bastasse si è anche presa gioco delle altre donne che stavano sistemando la casa.

Mentre Manila, Carmen e Jessica si adoperavano per ripulire la cucina e mettere tutto in ordine dopo il caos per la festa, Soleil Sorge in compagnia di Alex Belli si è limitata a sbeffeggiarle.

"Hai voluto cucinare? E adesso pulisci! Ti piace preparare la torta e pulisci", ha sbottato Soleil Sorge mentre rideva di gusto con l'attore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Soleil Sorge sbeffeggia le donne della casa che puliscono la cucina (Video)

A un certo punto è intervenuta anche Carmen Russo che si è diretta verso la veranda della casa, dove Soleil si stava rilassando in tranquillità e le ha fatto presente che bisognava lavare i piatti.

vedo solo adesso questo video e provo orrore, gli altri fin troppo buoni perché io col cavolo che mi facevo umiliare in questo modo da quei due gradassi, maleducati e incivili pic.twitter.com/Hvg7MiJNMo — mat (@divanomat) November 7, 2021

La reazione dell'ex volto di Uomini e donne, però, non si è fatta attendere e - ancora una volta - si è rifiutata categoricamente di andare in cucina e di rispettare i turni per il lavaggio dei piatti.

Soleil ha sbottato, dicendo agli altri di nominarla, dato che in questo modo, dopo il suo rifiuto, avrebbero avuto una buona scusa per la nomination in vista della prossima puntata serale del Grande Fratello Vip.