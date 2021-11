In occasione della 20^ puntata del GFVip, in onda su Canale 5 venerdì 19 novembre, c'è stato l'ennesimo confronto-scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Scendendo nel dettaglio, l'influencer italo-americana ha accusato l'ex fidanzato di fingere di essere una persona facoltosa quando poi si è rivelato tutt'altro.

La stoccata di Sorge

Nella puntata di venerdì, Gianmaria Antinolfi ha superato l'ennesimo televoto. Prima di sapere l'esito, il 36enne campano è stato protagonista dell'ennesimo botta e risposta con la sua ex Soleil Sorge. L'influencer italo-americana ha fatto sapere che, l'imprenditore all'inizio si presenta in modo ma poi si rivela in una maniera completamente diversa.

La diretta interessata ha sparato a zero: "Si finge Briatore, ma è un lavoratore semplice". Secondo la 27enne, il coinquilino quando si rapporta con una donna promette vestiti, regali e brand, ma la realtà sarebbe diversa: "Voleva comprarmi delle cose, e poi andava all'outlet". Come se non bastasse, la diretta interessata ha fatto sapere che Antinolfi per condurre la "bella vita" metterebbe da parte i soldi guadagnati fino all'ultimo centesimo.

Per Soleil, Gianmaria dovrebbe mostrarsi per quello che è realmente: "È veramente brutto sfregiare la semplicità".

La reazione del web

Il discorso di Soleil Sorge ha spaccato l'opinione pubblica. Sul web, moltissimi telespettatori hanno parlato di caduta di stile.

Altri utenti hanno sostenuto che non c'è nulla di male a mettere da parte qualche soldo. Altri ancora hanno fatto sapere che non è una vergogna comprare vestiti firmati negli outlet.

Tuttavia, tra i vari commenti c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore dell'influencer italo-americana. A detta di alcuni fan della 27enne, il problema non è l'outlet ma Gianmaria che vuole mostrare una persona diversa da quello che è realmente.

Soleil e Gianmaria: tra alti e bassi

La convivenza forzata tra Gianmaria e Soleil è caratterizzata da alti e bassi. I due ex fidanzati e attualmente coinquilini al GFVip alternano momenti di pace a momenti di tensione. Dopo avere trovato un punto d'incontro nelle precedenti settimane, la 27enne è tornata a puntare il dito contro l'imprenditore.

Poco prima della 20^ puntata, Sorge aveva rivelato di essere stanca di vedere Gianmaria dipinto come una "vittima". La diretta interessata aveva sostenuto di non riuscire più a tollerare la convivenza con l'ex di Belen Rodriguez.

A detta di Soleil, Antinolfi sarebbe una brutta persona. Inoltre, l'influencer aveva confidato di essere stanca di subire violenza psicologica dal coinquilino. La concorrente era arrivata a minacciare l'abbandono del Reality Show.