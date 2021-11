Proseguono gli appuntamenti con Uomini e donne e, questo sabato 20 novembre, si svolgerà una nuova registrazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi. I colpi di scena non sono mancheranno e, in attesa di scoprire quelle che saranno le nuove vicende che vedranno coinvolti i vari protagonisti della trasmissione, nel pomeriggio del 20 novembre c'è stata anche una sorpresa speciale per il nuovo tronista Matteo Ranieri, che da qualche settimana ha debuttato nel programma pronto a mettersi in gioco per cercare il suo vero amore dopo l'addio con Sophie Codegoni.

Nuova registrazione Uomini e donne del 20 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che questo sabato 20 novembre è in programma una nuova registrazione del dating show, così come è stato confermato da Gianni Sperti.

L'opinionista sui social ha postato delle storie in cui appariva nei camerini della storica trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, annunciando di essere pronto per le riprese delle nuove puntate che andranno in onda tra fine novembre e dicembre su Canale 5.

In attesa di scoprire le novità legate al percorso sentimentale di Gemma Galgani, Ida Platano e tutti gli altri protagonisti del trono classico e over di questa edizione, la produzione ha scelto di fare una sorpresa a Matteo Ranieri.

Sorpresa per Matteo dietro le quinte della registrazione di Uomini e donne del 20/11 (video)

Dietro le quinte di Uomini e donne, in attesa dell'inizio della registrazione di questo sabato 20 novembre, gli autori e la squadra che lavora alla realizzazione del programma Mediaset, oltre alle due troniste Andrea Nicole e Roberta, si sono presentati fuori al camerino del nuovo tronista, per festeggiare il suo compleanno.

E così Matteo si è ritrovato a spegnere le candeline, a sua insaputa, ammettendo di essere super felice e aggiungendo che non vorrebbe essere in nessun altro posto se non in quello studio.

Insomma un momento decisamente emozionante per il giovane Matteo Ranieri che più volte in questo percorso ha ammesso di essere molto timido e di far fatica a nasconderlo.

Il ritorno di Giulia De Lellis nella registrazione di U&D

Una sorpresa del tutto riuscita per il giovane Matteo che, dopo essersi lasciato alle spalle la fine della sua relazione con Sophie Codegoni (attualmente nel cast del Grande Fratello Vip 6) si è rimesso in gioco per cercare l'amore.

In attesa di scoprire se riuscirà a trovare il grande amore della sua vita, nel corso della registrazione di Uomini e donne del 19 novembre, in studio c'è stato il ritorno di Giulia De Lellis, uno dei volti simbolo della trasmissione di Maria De Filippi, rimasta nel cuore di milioni di spettatori e attualmente tra le influencer più quotate in Italia.