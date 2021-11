In seguito alla ristabilita pace tra Gianmaria e Soleil all'interno della casa del Grande Fratello Vip, i due si ritrovano in veranda a confrontarsi sugli accadimenti degli ultimi giorni. In particolare, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne chiede a Gianmaria il suo parere sul complicato rapporto che l'ha vista coinvolta con Alex Belli, dopo le dure parole utilizzate da sua moglie Delia Duran. Ricordiamo infatti che Delia, nel corso dell'ultima settimana, ha prima avuto un doppio confronto con Soleil e lo stesso Alex in passerella all'esterno della casa; per poi rincarare la dose qualche giorno dopo, in occasione dell'intervista a "Pomeriggio Cinque", nel talk show pomeridiano di Barbara d'Urso.

Soleil ripensa alle parole di Delia

L'italo americana fa notare a Gianmaria che se avesse reagito d'istinto alle dichiarazioni rilasciate dalla moglie di Alex Belli, l'avrebbe affrontata a muso duro alzando ulteriormente i toni e mettendola al suo posto. Tuttavia, Soleil ritiene di aver fatto la cosa giusta a non difendersi in maniera particolarmente animata alle nuove accuse ricevute dalla Duran. Inoltre, spiega di aver deciso di tenere un comportamento moderato in virtù della stima e dell'affetto nutrito nei confronti di Alex, e di non essere stata egoista nel pensare a tutelare la sua persona a tutti i costi: "Le ho porto l'altra guancia", queste le sue impressioni.

Soleil delusa dall'atteggiamento di Alex

Pur ribadendo il forte rapporto di amicizia che la lega ad Alex Belli, Soleil si sfoga però con Gianmaria sul comportamento adottato dall'attore nei giorni successivi alla puntata di lunedì sera, nella quale si è riparlato del presunto triangolo amoroso che li coinvolgerebbe insieme alla moglie di lui, Delia Duran.

Nello specifico, Soleil si dice delusa da alcune parole utilizzate da Alex nei suoi confronti e soprattutto sul suo aspetto fisico. Secondo l'ex naufraga, questo atteggiamento rappresenterebbe un modo, utilizzato dall'attore, per fugare ogni dubbio circa il suo possibile interessamento a lei. La donna non si spiega il bisogno di Alex di screditare, in maniera a volte eccessiva, aspetti fisici e caratteriali della sua persona al solo scopo di allontanare ombre sul loro controverso rapporto.

Gianmaria e Soleil di nuovo complici

Sempre protagonisti dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip, Soleil e Gianmaria sembrano aver ristabilito un buon rapporto dopo le settimane di duro scontro. I due ex fidanzati erano entrati in rotta di collisione complice anche il flirt nato tra l'imprenditore napoletano e l'ex tronista Sophie Codegoni, rapporto bollato da Soleil come una semplice strategia per rimanere più a lungo nel gioco e comunque spentosi poco dopo. Pur avendo espresso entrambi la volontà di vedere l'altro abbandonare il gioco, Soleil e Gianmaria hanno stipulato una sorta di "tregua", e hanno ora la possibilità di continuare la loro permanenza nella casa in un'atmosfera decisamente più tranquilla.