All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continuano a tenere banco le vicende di Soleil Sorge e Alex Belli, i quali sono stati messi alla berlina da Delia Duran, moglie dell'attore, che non ha gradito per niente il loro atteggiamento. Al termine della puntata serale trasmessa l'8 novembre su Canale 5, Soleil non ha nascosto i suoi dubbi e le sue perplessità in merito a questa situazione. L'ex protagonista di Uomini e donne ha cominciato ad avere dei sospetti su Alex e sua moglie, ammettendo che ci sono delle cose che non le tornano in tutta questa vicenda.

I dubbi di Soleil su Alex e Delia dopo la puntata del GF Vip 6

Nel dettaglio, dopo l'attacco in diretta al Grande Fratello Vip, rivolto contro Soleil, la moglie di Alex Belli ha continuato a "sparlare" della ragazza e lo ha fatto partecipando a Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso su Canale 5.

Anche in questo caso, Delia non è stata per niente tenera nei confronti di Soleil, la quale però al termine della puntata, ha ammesso di cominciare ad essere un po' stufa di tutta questa situazione e del fatto che la moglie di Alex vada in tv ad insultarla e a screditarla.

E così, al termine della diretta, Soleil si è ritrovata a parlare col suo amico Alex di questa situazione.

Alex prova a difendere sua moglie Delia ma Soleil insinua dubbi

L'attore ha provato a spezzare una lancia a favore di sua moglie, dicendo che forse deve avere il tempo per metabolizzare meglio il tutto e provare così a cambiare idea sul conto di Sorge, che ha definito ancora una volta una "gatta morta".

Eppure, tali parole non hanno convinto per niente Soleil così come non è convinto il pubblico che segue il GF Vip da casa e che sui social, ha accusato Alex e Delia di aver messo in atto una vera e propria messa in scena, con tanto di copione scritto.

Tuttavia, questa situazione comincia a stare stretta a Soleil, al punto che al termine della trasmissione, Sorge ha cominciato a smascherare Alex e il rapporto con sua moglie, tanto da mettere in difficoltà l'attore.

Alex-Delia, il presunto copione smascherato da Soleil al GF Vip?

Soleil, infatti, si è chiesta come mai Delia stesse avendo questo tipo di reazioni, dato che Alex fin dal primo momento ha ammesso di conoscerla bene e di non pensare affatto che se la sarebbe presa per la loro amicizia "speciale" nata nella casa.

Soleil ha rincarato la dose, affermando che Delia ha tutti i mezzi a sua disposizione per valutare il rapporto tra lei e Alex Belli all'interno del GF Vip e rendersi conto del fatto che, in fin dei conti, non è successo niente.

"E allora perché questo tipo di comunicazione? È questo che non mi torna", ha sentenziato l'ex volto di Uomini e donne al cospetto di Alex che non ha saputo come rispondere alla sua "curiosità" su Delia.