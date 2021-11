Continuano le vicende dei protagonisti della serie Gomorra ormai giunta al capitolo conclusivo. La serie, ormai arrivata alle battute finali è ispirata al libro di Roberto Saviano e racconta tutte le dinamiche dei vari personaggi che si sfidano tra loro per aggiudicarsi il monopolio delle maggiori piazze di spaccio della città. Nel corso della puntata che andrà in onda il 26 novembre, Genny continuerà a trovare il modo per farsi valere contrastando i Levante, mentre Ciro, vivo, farà recapitare un messaggio proprio a Savastano.

Terzo episodio: Genny andrà a Riga

Mentre a Secondigliano la situazione non sarà delle migliori a causa dei grossi contrasti tra i vari capi piazza e dei Levante che gridano vendetta, Gennaro Savastano (Salvatore Esposito) arriverà a Riga per assicurarsi con i suoi stessi occhi che Ciro (Marco D'amore) è vivo e che l'immortale ancora una volta è riuscito a salvarsi. Lui stesso si dirà pronto a tornare a Napoli per schierarsi accanto a colui che reputa come un fratello per regolare tutti i conti in sospeso. Intanto il magistrato Walter Ruggieri (Gennaro Maresca) grazie ad una preziosa rivelazione di Patrizia, farà una scoperta molto importante. A Secondigliano la gestione delle piazze gestita dai Levante genererà un clima di malcontento generale che indurrà Genny ad approfittare della situazione e a cercare di guadagnarsi la stima dei vari capi della zona.

Per farlo però avrà bisogno di procurarsi un nuovo carico. Per questo motivo comincerà a trattare con uno dei vecchi capi dei paesi vesuviani, ma l'uomo rifiuterà la sua proposta. Sarà proprio a causa di questo rifiuto che Savastano sarà costretto a trovare un nuovo metodo.

Quarto episodio: il messaggio di Ciro

I Levante intanto, dopo aver subito il furto del carico, si alleeranno contro Gennaro insieme a Vincenzo Garignano meglio conosciuto come 'o Galantommo e inizieranno a sferrare una serie di attacchi contro i dissidenti.' O Munaciello invece cercherà di tenere buoni tutti gli altri onde evitare una nuova sanguinosa guerriglia tra clan rivali.

Savastano però non si farà cogliere impreparato, sarà pronto infatti a fare una contromossa del tutto inaspettata per i suoi nemici. Ciro Di Marzio invece, tornato a Napoli, comincerà a radunare delle sue vecchie conoscenze per faraerrivare un messaggio a Genny.

La programmazione dell'ultimo capitolo di Gomorra, prevede la messa in onda di cinque puntate formate tutte da due episodi.

Saranno trasmesse in prima serata su Sky Atlantic ogni venerdì a partire dal 19 novembre. La seconda puntata, che andrà in onda venerdì 26 novembre, sarà trasmessa anche in streaming e continuerà ad essere poi disponibile anche on demand.