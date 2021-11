Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 2021 e per i concorrenti in gara, questa sarà un'edizione a dir poco lunga, dato che usciranno dalla casa di Cinecittà solo il prossimo marzo. Ma quando guadagnano i protagonisti di questa sesta edizione del reality show? A quanto ammontano i compensi che percepiscono per questa esperienza nella casa di Cinecittà? Le indiscrezioni sulle cifre rivelano che, in cima alla "classifica" delle più pagate ci sarebbe la cantante Katia Ricciarelli.

Prolungato il Grande Fratello Vip 6: la scelta ufficiale di Mediaset

Nel dettaglio, questa sesta edizione del Grande Fratello Vip sta ottenendo dei buoni risultati dal punto di vista auditel, con una media di oltre tre milioni di spettatori e uno share che arriva a sfiorare anche il 20% in prime time.

Numeri che hanno spinto i vertici del Biscione a prolungare questa sesta edizione, la quale non chiuderà più i battenti il prossimo dicembre, ma andrà avanti fino a marzo 2022.

Al momento, però, i concorrenti sono ancora ignari di questa scelta Mediaset: spetterà al conduttore Alfonso Signorini informare loro di questa novità e non si esclude che qualcuno possa decidere di abbandonare il gioco, rinunciando così anche al compenso settimanale che percepiscono per questa esperienza.

Quanto guadagnano i concorrenti del GF Vip 2021: ecco le presunte cifre

Ma a quanto ammontano i compensi percepiti dai concorrenti di questo GF Vip 2021? Le indiscrezioni sui cachet non mancano e, tra le più pagate di questa sesta edizione, ci sarebbe la cantante lirica Katia Ricciarelli.

Il suo compenso, infatti, pare che si aggirerebbe tra i 5 e i 15 mila euro a settimana: la stessa cifra che avrebbe ricevuto anche Raffaella Fico per la sua esperienza nella casa più spiata d'Italia, la quale però non è durata tantissimo, dato che è stata già eliminata dal programma di Canale 5.

Per quanto riguarda, invece, Manuel Bortuzzo considerato uno dei concorrenti di spicco di questa sesta edizione, in primi per gli insegnamenti che sta dando al pubblico e ai suoi compagni di gioco, il suo compenso sarebbe sui 1000 e i 5 mila euro a settimana.

I presunti compensi dei vari concorrenti del GF Vip

Per Miriana Trevisan e Carmen Russo, invece, si parla di un cachet che si aggirerebbe sui 7000 euro a settimana per la permanenza nella casa del GF Vip 2021.

Tutti gli altri concorrenti protagonisti di questa sesta edizione del reality show Mediaset, invece, percepirebbero un compenso che non andrebbe oltre i 5000 euro a settimana.

Intanto, nel corso delle prossime settimane, nuovi concorrenti varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà e tra questi spiccano i nomi di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino.