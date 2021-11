Si fa sempre più insistente la voce di un possibile ritorno di Giorgio Manetti a U&D. Le riviste di Gossip sostengono che il cavaliere avrebbe chiesto di poter partecipare ad una sola puntata del dating-show per conoscere meglio Isabella, ma non rientrerebbe nel cast fisso per nessun motivo. Interpellata sull'eventualità che il suo ex possa incontrare la "rivale" Ricci, Gemma Galgani si è lasciata andare a frecciatine velenose soprattutto nei confronti della collega di parterre, che reputa incoerente e desiderosa di prendere il suo posto in tutto e per tutto.

La stoccata della 'regina' di U&D

Giorgio potrebbe tornare a U&D per conoscere Isabella. Da quando i due si sono scambiati complimenti a distanza nelle interviste, impazzano voci su un loro possibile avvicinamento sentimentale, lo stesso che potrebbe avvenire davanti alle telecamere.

Stando a quello che raccontano i bene informati, Manetti si sarebbe detto pronto a rimettere piede negli studi Elios solamente per partecipare ad una puntata speciale del dating-show, un appuntamento extra dedicato al suo attesissimo incontro con la dama Ricci.

Quest'ultima ha acconsentito più volte ad un faccia a faccia con il "Gabbiano", dicendosi ben contenta di scambiare qualche chiacchiera con il cavaliere che per anni è stato tra i protagonisti assoluti del Trono Over.

Il risentimento della protagonista di U&D

"Ci andrei a cena, l'ho visto per tre anni in televisione. Potrei anche chiamarlo per dirgli che lo voglio vedere", ha fatto sapere Isabella recentemente.

I giornalisti di gossip, dunque, informano i fan di U&D che a breve potrebbe andare in onda una puntata speciale interamente dedicata al ritorno temporaneo di Giorgio in studio, il cui unico scopo è quello di approfondire la simpatia che ha nei confronti di Ricci.

A commentare questo probabile faccia a faccia televisivo, è stata anche Gemma, ex fidanzata di Manetti e ancora oggi "regina" indiscussa della trasmissione di Maria De Filippi.

"Lei ha detto che vorrebbe conoscerlo e che potrebbe uscire con lui, che è una persona che è uscita prima con me", ha tuonato Galgani in un'intervista che i siti stanno riportando mercoledì 17 novembre.

Secondo la torinese, Isabella non dovrebbe avere neppure una minima curiosità nei confronti di Giorgio perché in passato è stato legato a lei, una donna che non apprezza e alla quale dice che non vorrebbe mai assomigliare.

Ultimi aggiornamenti su U&D Over

"Visto che ha una misera considerazione di me, non dovrebbe uscire con Giorgio. È una Pinocchia", ha aggiunto Gemma nello sfogo col quale ha dato della bugiarda alla collega di parterre Ricci.

Senza girarci troppo intorno, dunque, la 71enne ha ammesso che le darebbe parecchio fastidio se Manetti iniziasse una frequentazione con Isabella: "C'è un limite a tutto, lui è stato con me e lei non mi sopporta".

"Lei non sarà mai me", ha concluso Galgani in un'intervista che è stata pubblicata proprio in questi giorni di metà novembre.

Insomma, la torinese non è contenta del possibile incontro davanti alle telecamere tra il suo ex fidanzato (quello al quale è stata legata per otto mesi tra alti e bassi) e la dama che da qualche mese è la sua principale antagonista in studio.

Ancora non si sa se la redazione del dating-show sta davvero organizzando una puntata speciale da dedicare a "George" e al suo momentaneo ritorno nel programma che per anni ha animato con le sue conoscenze, i tira e molla con Gemma e i litigi soprattutto con Gianni Sperti (l'unico opinionista col quale il "Gabbiano" non ha mai legato).