Scoppia la polemica nella casa del Grande Fratello Vip 6 e, questa volta, a finire al centro dell'attenzione è stato Alex Belli per una battuta a dir poco infelice che ha fatto sul conto di Manuel Bortuzzo. L'attore, parlando in giardino con Soleil e Davide, si è lasciato andare ad una frase con la quale ironizzava sulla disabilità di Bortuzzo, scatenando l'ira del popolo social e, in queste ultime ore, anche lo staff dello stesso Manuel è intervenuto chiedendo che siano presi dei seri provvedimenti.

Alex Belli, battuta infelice sulla disabilità di Bortuzzo

Nel dettaglio, Alex Belli si trovava a bordo piscina mentre stava parlando con Soleil e Davide di una possibile scenetta che avrebbero potuto mettere in atto all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Immaginando come sarebbe venuta, Alex ha esclamato: "Poi ad un certo punto cadono tutti, tranne Manuel che non può cadere", il tutto condito da una chiassosa risata finale che ha indignato il popolo social, scatenando un vespaio di polemiche.

In tantissimi si sono scagliati contro Alex Belli per la battuta a dir poco triste e infelice pronunciata alle spalle di Bortuzzo che, non essendo presente in quel momento, non ha potuto replicare come dovuto alle parole dell'attore.

Sul web chiedono la squalifica di Alex Belli dal Grande Fratello Vip 6

Il web, senza troppi giri di parole, ha chiesto espressamente che Alex Belli venga punito per questo sfondone nei confronti di Manuel e che la produzione del GF Vip capitanato da Alfonso Signorini, proceda con la squalifica immediata dalla casa.

Insomma la maggior parte del pubblico social che segue e commenta le avventure dei concorrenti rinchiusi nella casa più spiata d'Italia, si dice d'accordo sul fatto che Alex meriterebbe di essere fatto fuori dalla casa nel corso della prossima puntata serale del reality show, in programma questo venerdì 5 novembre 2021.

Ma, in queste ultime ore, anche lo staff di Manuel Bortuzzo si è scagliato duramente contro Alex Belli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sui social, lo staff di Manuel Bortuzzo chiede provvedimenti contro Alex

Sul profilo ufficiale Instagram del nuotatore, è comparso un duro messaggio rivolto proprio contro l'ex protagonista della soap opera "Centovetrine", in cui viene duramente condannata la battuta infelice che aveva fatto in casa, in presenza di Soleil e Davide.

"Qui si sta andando oltre. Siamo profondamente delusi e ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti verso questi atteggiamenti", ha sbottato lo staff di Manuel sui social.

Anche loro, quindi, si augurano che la produzione del reality show non resti impassibile e che agisca duramente contro Alex Belli dopo questa battuta infelice e denigratoria.