Alex Belli potrebbe avere un incontro con sua moglie come quello che ha avuto la gieffina Francesca Cipriani con il suo fidanzato Alessandro. Stanca dall'assenza di suo marito, la modella venezuelana ha fatto un appello al Grande Fratello: di farla entrare dentro la casa e di organizzarle qualcosa di speciale. In un'intervista per Novella 2000, l'ex volto di Temptation Island ha affermato che sia lei che suo marito hanno bisogno di incontrarsi fisicamente e di passare del tempo insieme. Mentre, l'avvicinamento di Alex con Soleil Sorge non la preoccupa affatto.

'La fiducia è sempre stato il nostro punto forte'

Dopo il bacio a stampo tra Soleil e Alex per via di un gioco organizzato dal Grande fratello, i due concorrenti sono sempre più vicini. L'attore di Centovetrine ha ammesso anche che la presenza di Sorge gli piace. Ma sua moglie fin ora non ha nemmeno un pizzico di gelosia nei confronti della modella italo-americana. Secondo Delia, Alex è stato frainteso quando ha detto che è attratto dalla sua coinquilina.

"Soleil gli piace solo mentalmente - ha dichiarato Duran e poi ha aggiunto - perché sono uguali, sono entrambi leader. Non c'è nulla di cui preoccuparsi". Infine, la modella venezuelana ha ribadito che suo marito è cambiato ed è maturato, e sta dimostrando di essere un uomo onesto.

"La fiducia è stata sempre il nostro punto forte" - ha chiosato l'attrice.

Delia: 'Forse il bebè lo faremo al Grande Fratello Vip'

La moglie di Belli ha le idee molto chiare, non vuole un semplice incontro, come l'hanno avuto la maggior parte dei concorrenti, ma una notte di passione.

"Vorrei che Grande fratello mi organizzasse una cena super romantica con Alex" - ha dichiarato Delia per Novella 2000.

L'attrice è convinta che la cena proseguirà con una notte di passione e assicura che lei è Belli sono imprevedibili insieme.

"Del resto, mio marito ha bisogno fisicamente di me come io di lui - ha proseguito Duran e poi ha chiosato - chissà che durante questo incontro ci scappi anche un bebè". Forse il desiderio di Delia si avvererà nelle prossime puntate.

Deianira: 'Per non essere tradita deve stare con suo marito. Pessimo esempio'

L'esperta di Gossip, Deianira Marzano l'ha trovata di pessimo gusto la proposta di Delia, ovvero quella di avere una notte di passione dentro la casa. La ragazza ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, una foto dell'intervista della modella, con la didascalia: "Una che lascia intendere che per non essere tradita deve stare con il marito. Un pessimo esempio per le donne. Neanche nel Medioevo". In merito a questa critica, la moglie di Alex non si è espressa ancora.