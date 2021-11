Nella serata del 31 ottobre al Grande Fratello Vip si è tenuta una festa a tema Halloween; un bel clima di serenità, dove i concorrenti della casa più spiata d'Italia si sono mascherati e hanno organizzato un party. Tuttavia, l'atmosfera è stata ben presto rovinata da un'accesa discussione tra Alex Belli e Gianmaria Antinolfi, che nel tentativo di chiarirsi, hanno finito per litigare.

GF Vip, la discussione tra Gianmaria e Alex

Gianmaria e Alex, nel bel mezzo dei festeggiamenti, hanno scelto di chiarirsi in merito alla nomination che Belli ha dato a Gianmaria.

L'imprenditore ha accusato Alex di essere un attore e di star recitando una falsa all'interno del programma. Belli si è giustificato dicendo che 'ad un attore consegnano un copione, mentre a lui no' e che quindi, quello che dimostra all'interno del programma, è il suo vero essere. Gianmaria, non contento, ha rincarato la dose dicendo che il comportamento di Alex sarebbe ipocrita e falso. Belli ha sbottato dicendo di aver nominato Antinolfi 'per dargli una svegliata', affermando: “A me che tu rimanga dentro o vada fuori non interessa”. L'attore ha poi aggiunto di non essere interessato a conquistare Soleil o Sophie, perché fuori dalla casa c'è Delia ad aspettarlo. Gianmaria è rimasto sulla sua posizione, mentre Alex ha continuato a rimproverarlo: “Perché vuoi continuare a prendere degli schiaffi in diretta?”.

Insomma, gli animi non sembrano essersi palcati affatto.

GF Vip, bacio cinematografico tra Soleil e Sophie

Ieri sera 31 ottobre, durante la festa che si è tenuta nella casa del Grande Fratello Vip, la temperatura si è surriscaldata. A tenere alta l'attenzione, è stato un bacio tra le due acerrime rivali: Soleil e Sophie. Le due si trovavano nella cabina de baci e a raggiungerle è stato Alex Belli, il quale, ironizzando sul nome del luogo dove si trovavano, ha ipotizzato un avvicinamento tra le ragazze.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A quel punto, Belli ha chiesto Soleil Sorge a cercare una concorrente che non lo bacerebbe e proprio e la diretta interessata ha fatto il nome di Sophie, lanciandogli una sfida: se fosse riuscito a baciare Sophie, lei avrebbe fatto lo stesso con quest'ultima.

Belli ha accettato le condizioni di Sorge e così ha dato un bacio a sua detta 'cinematografico' a Sophie. Davanti alla messa in pratica della 'scommessa', Soleil ci ha tenuto a mantenere la parola data, avvicinando le sue labbra a quelle della 'rivale'.